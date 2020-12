Безопасным Интернет не будет, ведь он – это мы…

Президент России Владимир Путин в ходе дискуссии «Искусственный интеллект - главная технология ХХI века» призвал распространить на Интернет те морально-этические нормы, которые вырабатывались человечеством тысячелетиями.

«На интернет должны распространяться все те же правила, которые применяются и применялись в жизни. Я имею в виду нормативную базу и морально-этические нормы, которые все человечество вырабатывало на протяжении тысячелетий. Да, это новая сфера, новый вид деятельности, новые системы, но и так нормы должны применяться в том же объеме, как и в других сферах", - сказал президент. Дар или помойка? О том, что такое Интернет – большая помойка или одно из самых полезных изобретений человечества, спорят – в том же самом Интернете, кстати, не первый год. Изначально казалось, что с появлением Всемирной паутины человечество обрело абсолютную свободу: здесь можно спрятаться за ником, здесь легко резать правду-матку в глаза, оставаясь неузнанным. Кому не знакома классическая фраза: «Это Инет, детка, здесь могут и послать»? Но постепенно оказалось, что Интернет – это не свободное от морали пространство, Интернет – это мы. Мы все. Каждый человек формирует его и добавляет что-то от себя, в том числе и в моральном плане. И если мы все – помойка, то и Интернет будет таким же. Черные и белые стороны есть в каждом человеке, другое дело, что Интернет оказался тем местом, где легче всего проявить именно черную сторону. Примеры таких проявлений всем известны – это и запуски троянов, и разного рода мошенничества. Но, разумеется, опаснее всего Интернет оказался для детей и подростков. С одной стороны – иллюзия анонимности, свободы, ощущение, что все – на расстоянии вытянутой руки, любая информация. С другой – огромное множество тех самых людей, чья черная сторона с самого уродливого ракурса проявляется в Сети. И как быть? Что делать? Например, родителям, которые, покупая своему чаду смартфон или компьютер, чувствуют себя так, словно вручают в руки ребенка гранату с вырванной чекой. Рванет? Не рванет? Никто не застрахован от… -Да, Интернет действительно полон опасностей, в первую очередь для детей и подростков. С 2018 года нами было выявлено в популярных у детей и подростков социальных сетях более 25000 ссылок противоправного контента, - говорит Мария Лагунова, координатор медиабратства «Киберволонтеры» (это сообщество неравнодушных граждан, которые на постоянной основе занимаются мониторингом сегмента Приморского края в Интернете на наличие угроз, которые могут навредить психике детей, и не только). Какие угрозы самые актуальные? Мария Лагунова считает, что это в первую очередь пропаганда распространения наркотиков, а также втягивание подростков в распространение наркотических средств. Сегодня, к сожалению, продажа наркотиков осуществляется через Интернет, и подростки, даже не имеющие пагубных привычек, часто рассматривают для себя это негативное направление как возможный заработок из-за обещаемых супердоходов – вплоть до 300 тысяч рублей в месяц. Далее идет пропаганда гомосексуальных связей, ЛГБТ, деятельность педофилов – именно благодаря сетевым играм, разным онлайн площадкам, к сожалению, у преступников данной категории есть возможность напрямую общаться с ребенком. Также опасны и суицидальные группы, о которых много говорят еще с 2017 года, но они по-прежнему продолжают свою работу и представляют угрозу для детей. Ну и конечно, пропаганда насилия, кибербуллинг. -Не существует детей, которым было бы совершенно безопасно в Интернете. Даже если это ребенок из благополучной семьи. Увы, но для каждой категории детей существуют свои угрозы. Если взять подростков, то они сами называют травлю главной проблемой. И опасность ее заключается в том, что когда травля проходит в Инете, зачастую взрослые, родители просто об этом не знают. Ребенок остается один на один с этой проблемой и очень часто это приводит к печальным последствиям – психологическим травмам как минимум, - считает Мария Лагунова. А вот детей от семи лет и старше уже вплотную касается угроза сексинга (отправка интимных фотографий как между детьми, так и по запросу другим людям, в том числе педофилам). Статистика показывает, что эта проблема отнюдь не только подростков (как часто думают родители), но и детей младших классов (все чаще выявляются случаи, когда учащиеся первых классов пересылают друг другу интимные фотографии). Внимание, доверие и знание -Как определить, что ребенок стал жертвой развратных или иных действий в Интернете? Надо быть внимательным В первую очередь следует обратить внимание на психо-эмоциональное и физическое состояние ребенка. Если он стал замкнут, агрессивен, много времени проводит онлайн, то это первые тревожные звоночки, - советует Мария Лагунова. Если речь идет о подростках, которых втянули в распространение наркотических средств, то здесь тоже есть свои признаки, на которые стоит обратить внимание педагогам и родителям. Например, неожиданно возросшее благосостояние. Если у ребенка вдруг появились дорогие вещи, не соответствующие бюджету семьи, навороченные гаджеты и так далее, стоит задуматься, откуда у него деньги. Вариантов заработка в Интернете много – и не только распространение наркотиков, но и торговля интимными фото и видео, например. -Как защитить ребенка от всех этих угроз? Когда мы проводим родительские собрания, то всегда говорим мамам и папам: пусть у вас не возникает впечатления, что Интернет – это зло. На самом деле это пространство, где есть не только угрозы, но и много полезного, правильного, нужного. Поэтому запрещать пользоваться Интернетом нельзя, это влечет за собой только большую закрытость ребенка, обиду на родителей и так далее, - подчёркивает Мария Лагунова В первую очередь надо стать другом вашему чаду – в реальной жизни и в социальных сетях. Потому что когда родитель присутствует в социальных сетях ребенка, он может видеть отражение его внутреннего мира. Да, такова реальность: сегодня в социальных сетях дети более откровенны, раскрываются охотнее, легче говорят о своих проблемах, страхах. Гораздо легче, чем при реальном общении в семье. Поэтому важно иметь доверительные отношения с ребенком, чтобы была возможность направить его, подсказать. Что касается малышей, то здесь не следует забывать о возможностях родительского контроля, которые сегодня дают провайдеры, например. Это тоже можно использовать, но именно для младших детей. Подростков запреты, как известно, только провоцируют. Помни о правилах. И все будет хорошо - Думаю, что безопасного Интернета в принципе быть не может, - уверена Мария Лагунова. - Может ли дорожное движение, например, которое приносит нам столько удобства и комфорта, быть безопасным полностью? Нет. Поэтому мы ребенка не закрываем дома и не учим: не выходи, там жуткие машины, задавят, а учим его правилам дорожного движения и разумной предосторожности. Чтобы ребенок понимал, какие правила помогут ему сохранить свою безопасность. Вот это и должно стать ключевым правилом пребывания ребенка в Интернете. Когда мы проводим лекции с детьми или образовательные квесты, мы задаем им вопрос: знаете ли вы, что дорогу надо переходить по пешеходному переходу? Ответ – да. Вопрос – а есть ли те, кто нарушал это правило? Ответ – конечно, есть. Но главное, что при этом выясняется: дети не просто перебегают дорогу в неположенном месте, а сначала стараются убедиться, что поблизости нет машин. Это понимание фундаментальной безопасности: сначала нужно подумать и посмотреть, нет ли опасности поблизости. Это правило нужно переносить на общение и пребывание в Интернете. К сожалению, мы пока не научились подходить к информационной безопасности и информационной гигиене как к правилам, которые необходимо знать с самого раннего возраста, как правила ПДД. А жаль. На это стоит обратить внимание родителей: с раннего возраста объясняйте детям общие правила безопасного поведения в Инете, особенно – коммуникации с другими людьми. КЛЮЧЕВЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ В ИНТЕРНЕТЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ Ребенок должен помнить – за профилем, за ником в любой социальной сети, игре может скрываться совсем другой человек. Поэтому если ребенок встретил интересного человека, завязалось общение и они планируют встречу оффлайн, то очень важно убедиться, что он идет на встречу именно с тем человеком, с которым общался. Для этого нужно, например, сделать видеозвонок, чтобы увидеть, кто же на том конце провода. Все, что происходит в Инете, там навсегда остается. Невозможно удалить фотографию – мы можем удалить путь к ней, но сама информация останется. Поэтому если кому-то ты пишешь грубые слова, оскорбления, то за это можно понести ответственность. Соизмеряй Интернет с реальной жизнью: не пиши в Инете того, что никогда не сказал бы в реальной жизни. Странички в соцсетях часто взламывают, так что даже закрытые альбомы могут стать доступны мошенникам. Поэтому храни интимные, важные материалы не в Инете. Любовь БЕРЧАНСКАЯ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter