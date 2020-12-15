Безопасным Интернет не будет, ведь он – это мы…

Но постепенно оказалось, что Интернет – это не свободное от морали пространство, Интернет – это мы. Мы все. Каждый человек формирует его и добавляет что-то от себя, в том числе и в моральном плане. И если мы все – помойка, то и Интернет будет таким же. Черные и белые стороны есть в каждом человеке, другое дело, что Интернет оказался тем местом, где легче всего проявить именно черную сторону. Примеры таких проявлений всем известны – это и запуски троянов, и разного рода мошенничества.