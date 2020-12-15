Экспорт продукции агропромышленного комплекса принес в бюджет региона более 1,5 миллиардов долларов

«Рыбы и морепродуктов экспортировано почти 662 тысячи тонн на сумму 1,3 миллиарда долларов, кукурузы – более 240 тысяч тонн на 37,3 миллиона долларов, сои – около 200 тысяч тонн на 66,5 миллионов долларов», – уточнили в ведомстве.