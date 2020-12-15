Экспорт продукции агропромышленного комплекса принес в бюджет региона более 1,5 миллиардов долларов

Экспорт продукции агропромышленного комплекса принес в бюджет региона более 1,5 миллиардов долларов

Вчера, 16:53ОбществоФото: profitrealestate.ru
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» в Приморье за 11 месяцев 2020 года выполнен на 108,2%.

Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» в Приморье за 11 месяцев 2020 года выполнен на 108,2%. Весомый вклад в реализацию внесли рыбаки региона. А одними из наиболее популярных экспортных продуктов стали кукуруза и соя.

«Рыбы и морепродуктов экспортировано почти 662 тысячи тонн на сумму 1,3 миллиарда долларов, кукурузы – более 240 тысяч тонн на 37,3 миллиона долларов, сои – около 200 тысяч тонн на 66,5 миллионов долларов», – уточнили в ведомстве.

По словам специалистов, также пользуется спросом приморская мясная и молочная продукция, вода, кондитерские изделия, алкогольные напитки. В основном продукция экспортируется в страны Азиатско-Тихоокеанского региона – Китай, Японию и Республику Корея.

Напомним, региональный проект «Экспорт продукции АПК» является составляющим национального проекта «Международная кооперация и экспорт». В 2020 году экспорт продукции агропромышленного комплекса из Приморья должен составить 1,4 миллиарда долларов.

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