Китайским мандаринам отрезали путь в новогоднее Приморье

Что касается второй группы овощей, то с ними ситуация немного интереснее: они поставляются как из Китая, так и из других регионов России, в частности из Сахалинской и Новосибирской областей, Хабаровского края. А вот местные огурцы, помидоры и салат появятся на прилавках только к февралю 2021 года. Это связано с тем, что в крае заработает тепличный комплекс НК Лотос в Михайловском районе, который рассчитан на производство около 8 тыс. тонн свежих огурцов, помидоров и салата в год.