Китайским мандаринам отрезали путь в новогоднее Приморье

На протяжении всего 2020 года из-за пандемии COVID-19 были ощутимы внезапные перебои с поставками овощей и фруктов из ближайшей КНР.

Зимой особенно сильно чувствуется недостаток свежей зелени, овощей и фруктов в рационе. Да и на праздничный стол хочется поставить что-то кроме «традиционно новогодних» мандаринов. Как сейчас в Приморском крае обстоят дела со свежими овощами и фруктами и могут ли жители края остаться на Новый год без мандаринов, разбирался «Золотой Рог». Вам на борщ или на салат? Начнем с небольшой теории: все овощи и фрукты можно разделить на три больших группы. Первая группа – «борщевой набор». В него входит картофель, морковь, лук, капуста и свекла. Вторая группа собрала в себе овощи, выращиваемые в теплицах: огурец, томат, перец и листовой салат. Третья категория состоит из семечковых и косточковых фруктов – это апельсины, мандарины, яблоки, груши, лимоны, в основном все то, что приезжает в Приморье из Китайской народной республики. С первой категорией у региона, по словам специалистов, проблем нет. Как ранее заявляли в Министерстве промышленности и торговли Приморского края, в 2020 году сельхозпроизводители потрудились на славу, и поэтому объем производства некоторых овощей из «борщевого набора», выращенных в регионе, превышает показатели предыдущих лет. А это значит, что моркови, картофеля, лука, капусты и свеклы с избытком хватит на то, чтобы обеспечить жителей региона на весь зимний период. Но с небольшой оговоркой: они должны правильно храниться. «В этом году сельхозпроизводители Приморья произвели на 25 тысяч тонн больше картофеля, чем в прошлом году. Моркови было произведено 7 тысяч тонн, лука – 7,5 тысяч тонн, капусты – 8,5 тысяч тонн, свеклы – около 7 тысяч. 30% этого объема заложены на хранение. Для понимания: суточная потребность всех торговых сетей Приморья – 20 тонн картофеля», - рассказал министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин. Что касается второй группы овощей, то с ними ситуация немного интереснее: они поставляются как из Китая, так и из других регионов России, в частности из Сахалинской и Новосибирской областей, Хабаровского края. А вот местные огурцы, помидоры и салат появятся на прилавках только к февралю 2021 года. Это связано с тем, что в крае заработает тепличный комплекс НК Лотос в Михайловском районе, который рассчитан на производство около 8 тыс. тонн свежих огурцов, помидоров и салата в год. Но пока край ждет свои «салатные» овощи, потребность в них никуда не делась. И, естественно, их будут продолжать завозить из Китая и ближайших регионов. Так что дефицит не грозит, а покупателю только нужно будет проголосовать рублем и выбрать либо отечественные овощи, качество которых на порядок выше, но цена дороже, либо овощи из КНР по доступной стоимости. Правительство края отмечает, что цены на помидоры, огурцы, перец и салат из России нужно снизить. А для этого нужно прибегнуть к субсидированию. «То, над чем стоит сегодня поработать, – это распространение механизма государственного субсидирования на автомобильные перевозки сельхозпродукции. Сейчас такая субсидия действует только при перевозках по железной дороге. Это позволит поставлять свежие овощи – огурцы, томаты – без потери качества и по оптимальной цене», - добавил Сергей Калитин. Ехали они к нам, ехали В начале 2020 года, когда пандемия еще не проникла на территорию Приморского края, а Китай уже паниковал из-за её масштабов, был введен временный запрет на трансграничные грузоперевозки. В то время с прилавков магазинов исчезли овощи и фрукты, а те, которые завозились из других стран, резко выросли в цене из-за подскочившего спроса. Не так давно Китай в очередной раз ввел ограничения трансграничных автомобильных грузоперевозок в связи с пандемией COVID-19, то есть завозить продукцию на территорию России можно, но с оговорками. Однако это может означать, что контейнер с яблоками или апельсинами может застрять на границе и испортиться. Так как же завозить любимые приморцами вкусные и недорогие продукты из поднебесной, если не фурами? Ответ эксперта – никак. «Компенсировать автогрузоперевозки из Китая другими видами транспорта, например, самолетом или поездом, к сожалению, невозможно. Перевозка овощей поездом в зимнее время бессмысленна, так как овощи быстро портятся из-за низких ночных температур. Авиадоставка иногда используется, например, при дефиците салатной группы», - рассказал предприниматель, эксперт в области импорта продукции растениеводства Сергей Юрченко. А пока машины стоят на границе, себестоимость продукции в ней растет, так как нужно поддерживать температурный режим, циркуляцию воздуха, платить зарплату водителям. Некоторая часть все же портится и её нужно будет списать. Получается, что все издержки в конечном итоге заплатит покупатель. Сколько будет стоить дефицит? По словам Юрченко, непростую ситуацию с фруктами Приморье испытывает уже несколько лет, несмотря на то, что поставщики ищут новые каналы, которые позволят приморцам насытиться свежими яблоками и грушами. Так, очень много ввозится фруктов из Краснодарского края, но их стоимость ощутимо дороже, чем тех, которые доставляются из ближайшей к нам Китайской народной республики. Но не стоит забывать о том, что цена товара напрямую зависит от курса валюты. «Все мы понимаем, что сохранение дефицита приводит к резкому повышению цен. Кроме того, не стоит забывать о привязке стоимости товара к валюте. Рубль, к сожалению, весьма слаб, и падение национальной валюты уже стабильно на протяжении последних лет. Из-за этого возрастает себестоимость закупа товара, а также пошлины, которые рассчитываются в иностранной валюте», - добавил предприниматель Сергей Юрченко. В случае, когда из Китая не представляется возможным доставить овощи и фрукты, цены ползут вверх – это ожидаемо. И в первую очередь повышение цены касается тех товаров, которые в дефиците. Как заявляет эксперт в области импорта продукции растениеводства, стоимость свежих помидоров и огурцов уже устойчиво ползет вверх. Но насколько именно цены вырастут – сейчас сложно спрогнозировать. Все в порядке – мандарины будут! Но как же обстоят дела с одним из главных атрибутов праздника и неотъемлемой частью новогоднего стола - мандаринами? С начала декабря приморцы начинают скупать их по несколько килограмм за раз. А с различными ограничениями и запретами люди не понимают, будут ли любимые цитрусовые к новому 2021 году и насколько доступной будет у них цена. В этом вопросе оба эксперта заявляют, что мандарины на прилавках будут и дефицита их никто не почувствует. Однако не факт, что все они будут привезены из Китайской Народной Республики. «Сделаем все для того, чтобы мандарины были. Дело в том, что сейчас действует временное ограничение на ввоз семечковых и косточковых из Китайской Народной Республики, введенное российскими надзорными органами. Мы постараемся настоять на повторном анализе продукции и, возможно, к новогоднему столу сможем завести партию этой продукции из Китая. Есть альтернативные варианты поставок из Пакистана и Турции. Это немного не та продукция, которую мы традиционно привыкли видеть на своих столах, но фрукты достойного качества, и мы постараемся сделать их и по цене доступными», - заявил министр промышленности и торговли Приморского края Сергей Калитин. Такого же мнения придерживается и предприниматель Сергей Юрченко. Он считает, что мандарины в конце 2020 года в Приморье будут и цена их не будет слишком высокой. «Упорные слухи о том, что мандарин исчезнет с рынка или стоимость его достигнет баснословных вершин, необоснованны. Тут можно не переживать: мандаринки будут в достаточном количестве. Конечно же, дешевых и сладких китайских мандаринов на рынке не будет, но эти фрукты доставят к нам морем», - рассказал эксперт. Интересно, что, по данным Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области, с 9 по 15 ноября текущего года мандарины в край были ввезены не из КНР, а из ЮАР и Республики Корея. Из последней страны было привезено 52,8 тонны мандаринов. Мария Куценко-Пшеничная

