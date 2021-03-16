Коренные народы в Приморье смогут получить участки для промысла

В Приморском крае пройдет конкурс по распределению рыболовных участков для традиционного промысла коренных и малых народов Севера. Для добычи предлагаются акватории в Ольгинском и Тернейском районах.

Приморское теруправление Росрыболовства организует конкурс по закреплению участков для традиционного рыболовства. Извещение и конкурсная документация опубликованы на официальном сайте торгов. Планируется распределить пять участков. Один РЛУ находится в Ольгинском районе на реке Аввакумовка, остальные четыре — в Тернейском районе, это участки в бухтах Джигит, Штормовая, в районе бухты Серебрянки, а также на морской акватории в районе устья реки Самарги. Прием заявок на участие в конкурсе открылся 12 марта и завершится 12 апреля. Договоры с победителями будут заключены на десять лет, сообщает Fishnews.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter