Коренные народы в Приморье смогут получить участки для промысла

Коренные народы в Приморье смогут получить участки для промысла

Сегодня, 10:34ОбществоФото: Медиахолдинг1MiДля добычи предлагаются акватории в Ольгинском и Тернейском районах
В Приморском крае пройдет конкурс по распределению рыболовных участков для традиционного промысла коренных и малых народов Севера. Для добычи предлагаются акватории в Ольгинском и Тернейском районах.

Приморское теруправление Росрыболовства организует конкурс по закреплению участков для традиционного рыболовства. Извещение и конкурсная документация опубликованы на официальном сайте торгов.

Планируется распределить пять участков. Один РЛУ находится в Ольгинском районе на реке Аввакумовка, остальные четыре — в Тернейском районе, это участки в бухтах Джигит, Штормовая, в районе бухты Серебрянки, а также на морской акватории в районе устья реки Самарги.

Прием заявок на участие в конкурсе открылся 12 марта и завершится 12 апреля. Договоры с победителями будут заключены на десять лет, сообщает Fishnews.

Сюжеты:
Приморье
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