Экс-мэр Владивостока прошелся по точечной застройке

Игорь Пушкарёв: «Ключевым должно являться мнение жителей, его обязательно надо учитывать» Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал в социальных сетях очередной пост. На этот раз он посвящен проблеме точечной застройки в городе. «Продолжаю отвечать на ваши вопросы. Вот, например: Игорь Сергеевич, что вы думаете по поводу многочисленных точечных застройках в городе, возникших за последние пару-тройку лет!? Точечная застройка была до того, как я стал мэром, была во время моего руководства городом и сейчас есть. Считаю, что в каждом конкретном случае надо решать индивидуально. Но, безусловно, ключевым должно являться мнение жителей, его обязательно надо учитывать, с жителями надо общаться и разъяснять свою позицию. В период моего руководства городская администрация не распоряжалась землей. Эти полномочия были у края, и город из этого процесса был практически исключен. Сейчас полномочия возвращаются муниципалитету, поэтому надо работать только в конструктивном диалоге с горожанами». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

