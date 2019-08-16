Экс-мэр Владивостока прошелся по точечной застройке

Экс-мэр Владивостока прошелся по точечной застройке

16 августа 2019, 14:28
Общество
Игорь Пушкарёв: "Ключевым должно являться мнение жителей, его обязательно надо учитывать"

Игорь Пушкарёв: «Ключевым должно являться мнение жителей, его обязательно надо учитывать»

Экс-мэр Владивостока Игорь Пушкарёв опубликовал в социальных сетях очередной пост. На этот раз он посвящен проблеме точечной застройки в городе.

«Продолжаю отвечать на ваши вопросы. Вот, например: Игорь Сергеевич, что вы думаете по поводу многочисленных точечных застройках в городе, возникших за последние пару-тройку лет!?

Точечная застройка была до того, как я стал мэром, была во время моего руководства городом и сейчас есть. Считаю, что в каждом конкретном случае надо решать индивидуально. Но, безусловно, ключевым должно являться мнение жителей, его обязательно надо учитывать, с жителями надо общаться и разъяснять свою позицию.

В период моего руководства городская администрация не распоряжалась землей. Эти полномочия были у края, и город из этого процесса был практически исключен. Сейчас полномочия возвращаются муниципалитету, поэтому надо работать только в конструктивном диалоге с горожанами».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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