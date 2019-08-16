Экс-мэр Владивостока прошелся по точечной застройке

Точечная застройка была до того, как я стал мэром, была во время моего руководства городом и сейчас есть. Считаю, что в каждом конкретном случае надо решать индивидуально. Но, безусловно, ключевым должно являться мнение жителей, его обязательно надо учитывать, с жителями надо общаться и разъяснять свою позицию.