В октябре учителям, врачам, таможенникам и полицейским повысят зарплату

Так произошло, например, после выполнения предыдущих еще «майских указов» президента во многих приморских больницах и поликлиниках. Так, в одной из больниц после повышения зарплат медработники стали получать в 1,5 раза меньше. Кстати, примерно по такой же схеме «повысили» зарплаты учителям. У подавляющего большинства педагогов сначала, как и указал президент, резко повысились зарплаты, а потом, через пару-тройку месяцев, когда власти ужаснулись новым расходам, через различные финансовые ухищрения, включая специально выдуманные понижающие коэффициенты и штрафы, обвалились примерно в два раза. Учитывая первые сведения, и новая система будут примерно такой же. Хотя и медики, и независимые эксперты криком кричат, требуя, прежде всего, достойного базового оклада, на который потом начислялись дополнительные коэффициенты. Но, увы…