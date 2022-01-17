В краевой ГИБДД призывают приморцев, ставших свидетелями нарушения ПДД, сообщить о фактах напрямую в Госавтоинспекцию. Для этого необходимо зафиксировать на фото или видео нарушение и направить обращение по ссылке https://гибдд.рф/request_main. На фото или видео должны быть видны государственные регистрационные знаки автомобиля и сам факт нарушения. Например, если автомобиль остановился под запрещающим знаком, то его нужно сфотографировать на фоне этого знака.