Заметил нарушителя ПДД — сообщи в ГИБДД

Заметил нарушителя ПДД — сообщи в ГИБДД
Заметил нарушителя ПДД — сообщи в ГИБДД
Сегодня, 17:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Каждый участник дорожного движения практически ежедневно сталкивается с тем, что автолюбители и пешеходы нарушают правила.

Нередко в пабликах в социальных сетях появляются сообщения о том, что-то тот или иной водитель припарковал свой автомобиль на тротуаре, встал вторым рядом, перекрыв проезд, паркуется на газоне и т. д.

В краевой ГИБДД призывают приморцев, ставших свидетелями нарушения ПДД, сообщить о фактах напрямую в Госавтоинспекцию. Для этого необходимо зафиксировать на фото или видео нарушение и направить обращение по ссылке https://гибдд.рф/request_main. На фото или видео должны быть видны государственные регистрационные знаки автомобиля и сам факт нарушения. Например, если автомобиль остановился под запрещающим знаком, то его нужно сфотографировать на фоне этого знака.

Напомним, как уже сообщал «ЗР», видеозапись с автомобильного видеорегистратора, размещённая в соцсетях, помогла привлечь к ответственности водителя автобуса. Он въехал на «зебру», когда по ней шли пешеходы. Видео, на котором был запечатлён момент грубого нарушения ПДД, увидели полицейские в ходе мониторинга социальных сетей. Прямое обращение в Госавтоинспекцию позволит более оперативно провести провести проверку и привлечь нарушителя к ответственности.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
ПриморьеГИБДД
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы