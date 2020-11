Новые дорожные знаки установят на улице Суханова во Владивостоке

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации движения

Водителей просят быть внимательными и соблюдать требования технических средств организации движения Как сообщили специалисты управления дорог и благоустройства администрации Владивостока, по улице Суханова от улицы Лазо до улицы Луцкого установят знаки «Остановка запрещена» совместно с табличками дополнительной информации «Работает эвакуатор». «Установка дополнительных технических средств организации дорожного движения обусловлена обеспечением безопасности жизни и здоровью граждан пребывающих на данной территории, а также беспрепятственного проезда оперативных служб», – подчеркнули специалисты. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter