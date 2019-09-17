Подведены итоги фотоконкурса "Улицы Дальнего Востока"

Подведены итоги фотоконкурса "Улицы Дальнего Востока"

17 сентября 2019, 15:26
Общество
В рамках 5-го Восточного экономического форума, Оргкомитет ВЭФ-2019, Издательская компания "Золотой Рог" и официальный топливный партнер Форума, Группа компаний ННК, провели фотоконкурс "Улицы Дальнего Востока", посвященный юбилею ВЭФ

В рамках 5-го Восточного экономического форума, Оргкомитет ВЭФ-2019, Издательская компания «Золотой Рог» и официальный топливный партнер Форума, Группа компаний ННК, провели фотоконкурс «Улицы Дальнего Востока», посвященный юбилею ВЭФ

Участие в конкурсе могли принять все желающие без ограничений, прислав свои фотографии в адрес редакции. Тематика и жанр представленных работ также не содержал жестких ограничений. Однако все фото должны быть сделаны на территории Дальнего Востока, в городах, поселках, селах и прочих населенных пунктах, и местах проживания авторов.

Итак, победителями конкурса стали:

Первое место – Наталья Якунина с фотоработой «Уютный вечер».

Второе место – Владимир Калинич, «Я вышел ростом и торцом..».

Третье место – Александр Волков, «Кто ищет, тот всегда поймет».

Приз в специальной номинации «АЗС в городе» от партнера конкурса Группы ННК выиграл Дмитрий Кошеватый с фотоработой «Идеальная цветовая гамма».

Поздравляем победителей фотоконкурса и приглашаем за призами в редакцию газеты «Золотой Рог», расположенной по адресу: проспект Красного знамени, д. 10 (редакционный корпус «Дальпресс»), 5 этаж, 18 сентября с 9:00 до 18:00. Телефон редакции 8 (423) 2450485.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

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