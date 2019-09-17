Подведены итоги фотоконкурса "Улицы Дальнего Востока"

Участие в конкурсе могли принять все желающие без ограничений, прислав свои фотографии в адрес редакции. Тематика и жанр представленных работ также не содержал жестких ограничений. Однако все фото должны быть сделаны на территории Дальнего Востока, в городах, поселках, селах и прочих населенных пунктах, и местах проживания авторов.