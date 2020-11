Обладатели карты "Приморец" получат скидки в крупных торговых сетях

В Приморье начали принимать заявки на выдачу социальных карт

Карта "Приморец" рассчитана на льготную категорию граждан Проект реализован в рамках краевой социальной программы. Оформить социальную карту «Приморец» можно в любом офисе Приморского отделения ПАО Сбербанк. Для этого необходимо предъявить паспорт, СНИЛС и документ, подтверждающий льготный статус гражданина. Социальные карты «Приморец» доступны всем льготным категориям граждан, в том числе пенсионерам, людям с инвалидностью, ветеранам, пострадавшим в следствии атомной катастрофы на Чернобыльской АЭС (с полным списком категорий граждан, имеющим возможность получить социальную карту, можно ознакомиться на сайте администрации Приморского края). Карта «Приморец» дает возможность получить скидки на покупки в крупных торговых сетях. К проекту уже присоединились 10 партнеров, среди которых продуктовые супермаркеты, зоомагазин, аптека, медицинская клиника и фитнес-клуб. Также картой можно оплачивать проезд в общественном транспорте, а в следующем году для пользователей будет предусмотрена компенсация 50% стоимости за проезд. Подробную информацию можно узнать на сайте Администрации края. Напомним, в октябре 2019 года администрация края и Приморское отделение ПАО Сбербанк подписали соглашение о сотрудничестве по реализации краевого проекта «Социальная карта «Приморец». Сергей Радюшкин, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанка: «Для нас, как для банка, важно не только предоставлять качественные финансовые услуги, но и делать жизнь наших клиентов комфортнее. Считаю, что социальная карта – хорошее подспорье для людей, которые особенно нуждаются в поддержке. Поэтому мы с радостью стали участниками краевого проекта, чтобы помочь нашим клиентам воплощать свои планы в реальность». Газета "Золотой Рог", Владивосток.

