Обладатели карты "Приморец" получат скидки в крупных торговых сетях

«Для нас, как для банка, важно не только предоставлять качественные финансовые услуги, но и делать жизнь наших клиентов комфортнее. Считаю, что социальная карта – хорошее подспорье для людей, которые особенно нуждаются в поддержке. Поэтому мы с радостью стали участниками краевого проекта, чтобы помочь нашим клиентам воплощать свои планы в реальность».