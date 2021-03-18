Техническая готовность автодороги Владивосток — Находка — порт Восточный составляет 78,9%. Завершить строительство объекта планируется в декабре этого года, сообщает пресс-служба Находкинского ГО.
Новая трасса проходит по побережью Уссурийского залива в обход поселков Шкотово и Смоляниново. Строительство транспортной развязки («клеверный лист») в районе поворота на поселок Силинский позволит соединить в общую сеть автомобильные дороги Владивосток — Находка — порт Восточный и Хабаровск — Владивосток и обеспечит проезд к интегрированному развлекательному курорту «Приморье».
«В настоящее время ООО „Трансстроймеханизация“ занимается устройством водоотводных сооружений с проезжей части, укреплению откосов, монтажом барьерного ограждения, строит мосты и путепроводы. Общая протяженность дороги превышает 25 километров», — подчеркнули в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Приморья.
Напомним, трасса Владивосток — Находка — Порт Восточный является частью международного транспортного коридора «Приморье-1», связывающего между собой Харбин, Гродеково, Владивосток, Находку и порты АТР. Строящийся сейчас участок — четвертый пусковой комплекс. В августе 2012 года запуск первой очереди обеспечил комфортный и безопасный проезд прилетающих в Международный аэропорт Владивосток. Второй и третий, протяженностью 13,25 километра, позволили направить транспортный поток из Владивостока и с федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток в Находку и порт Восточный в обход Артема. Это значительно разгрузило автомобильное движение по улично-дорожной сети Артема.