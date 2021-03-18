Напомним, трасса Владивосток — Находка — Порт Восточный является частью международного транспортного коридора «Приморье-1», связывающего между собой Харбин, Гродеково, Владивосток, Находку и порты АТР. Строящийся сейчас участок — четвертый пусковой комплекс. В августе 2012 года запуск первой очереди обеспечил комфортный и безопасный проезд прилетающих в Международный аэропорт Владивосток. Второй и третий, протяженностью 13,25 километра, позволили направить транспортный поток из Владивостока и с федеральной автомобильной дороги А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток в Находку и порт Восточный в обход Артема. Это значительно разгрузило автомобильное движение по улично-дорожной сети Артема.