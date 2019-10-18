Во Владивостоке прошла акция по высадке деревьев

«Невыносимо было переживать эту боль и ничего не делать в этом направлении...» - подчеркнула руководитель благотворительного фонда. Акция озеленения была организована совместно с Ботаническим садoм-институтом ДВО РАН, добровольцами и администрацией Владивостока. Также полезную инициативу поддержала администрация Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Владивостока под руководством Виктора ЛОГАЧЕВА. «Мы высадили саженцы магнолий и вместе с детьми дали каждому дереву имя. Сейчас мальчишки и девчонки из детского дома и детского сада регулярно поливают деревья и обещают о них заботиться», - рассказала Ирина Наркевич.