Делить имущество в случае развода супруги будут по-новому

Развал института семьи и вал разводов вынудили власти начать менять законодательство В Госдуму внесен законопроект, детально прописывающий один из самых острых семейных вопросов: как делить имущество между супругами. С инициативой выступили председатель Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, а также глава Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, пишет «РГ». Одна из главных новаций: имущество будет делиться один раз. Бывшим влюбленным, а ныне раздражающим друг друга людям, не придется затевать бесконечные судебные процессы, чтобы разделить сначала недвижимость. Затем банковские счета. А там, возможно, и до судебного процесса по сковородкам дело дойдет. Нет, теперь все станет проще. Кроме того, инициатива детально прописывает, как распределить между супругами долги, когда кто-то набрал кредитов. Когда непосильный долг стал общим, появится возможность совместной процедуры семейного банкротства. А разводиться можно будет в рассрочку, то есть, например, тот из супругов, кто останется жить в большом, теперь уже бывшем семейном доме, выплатит другому компенсацию, но не сразу, а постепенно. И это далеко не все идеи из свежего документа. Как сказал Павел Крашенинников корреспонденту "Российской газеты", законопроект совершенствует отношения собственности в семейном праве. При этом предполагаются точечные поправки. "Они сформулированы очень осторожно с целью минимального воздействия на сложившийся в России институт семейных отношений", - уточнил Павел Крашенинников. Да, это большая печаль, что наши любовные лодки часто разбиваются. Причем не только о быт, но обо что угодно. По данным Судебного департамента при Верховном суде РФ, за полгода суды рассмотрели 11,2 тысячи дел о разделе совместно нажитого имущества супругов. Истцам присуждено более 2,5 миллиарда рублей. Типичные вопросы на практике: должна ли жена платить, если муж набрал кредитов. А если жена за счет личных средств купила бриллианты, их тоже надо делить при разводе или все-таки драгоценности принадлежат лично ей? Есть ли вообще у супругов что-то личное, кроме домашних тапочек? Что-то дорогое, например машину, можно отнести к личному, если муж купил ее на заначку? Как поясняют авторитетные правоведы, сегодня на практике общее имущество супругов рассматривается не как некий единый комплекс, включающий абсолютно все, а как набор отдельных вещей. "В результате считается возможным многократное рассмотрение судом споров о разделе имущества одних и тех же супругов - например, в первом разбирательстве "делится" недвижимость, во втором - доля в капитале ООО, в третьем - деньги на счетах. Причем в ходе каждого из этих "разделов" для определения прав супругов суд использует разные пропорции, - поясняют разработчики проекта. - И лишь когда спустя время появляются наследники одного из супругов или его кредиторы, возникает вопрос о том, какова судьба имущества, не упомянутого в судебных актах. В каких долях оно разделено между ними, да и было ли оно разделено вообще?" По мнению инициаторов проекта, распространению такого подхода в том числе способствовали некоторые неудачные формулировки в Семейном кодексе. По мнению профессора Лидии Михеевой, руководителя Исследовательского центра частного права им. С. С. Алексеева, нужно установить на законодательном уровне однократный раздел имущества супругов - когда за один раз будут поделены все активы и пассивы. Выступая недавно на конференции по семейному праву, прошедшей в Москве, она отметила, что такой подход избавит деловой оборот от существующей неразберихи, которая порой возникает в этом вопросе. "Давайте будем думать не о сиюминутных выгодах, а о создании правовой определенности в отношениях бывших супругов", - сказала Лидия Михеева. Подготовленный проект как раз решает данную проблему. Как сообщил председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, предлагается закрепить в Семейном кодексе РФ положение о том, что общее имущество супругов представляет собой совокупность всех "активов" и "пассивов", нажитых супругами в браке. "Чтобы не рассматривать многократно судебные споры о разделе имущества одних и тех же супругов, законопроектом предлагается установить правило, что делится сразу все общее имущество супругов в долях, - поясняет Павел Крашенинников. - Такое правило предусматривается не только для раздела в судебном порядке, но и для соглашений супругов о разделе общего имущества - определять доли каждого из них во всем общем имуществе". Все, что нажито супругами в браке, будет считаться общим имуществом. Как это потом разделить, другой вопрос. Но ссылки на то, что "куплено на свои, то есть на заначку", судами приниматься не должны. Прежде чем начать раздел имущества, суд должен будет определить размер общего имущества, а потом установить размер доли каждого. Классический вариант: все пополам. Но возможны и отдельные соглашения, где одному достается треть, другому две трети и т. п. Потом будет составлен перечень объектов, что кому передается в зачет их доли. Допустим, у семьи квартира, дача, машина, счета в банке. Общая масса - такая-то, каждому положено столько-то. Жене достается квартира и почти весь счет в банке, мужу - дача, машина и немного денег. Делить неделимое закон запретит. Допустим, кто-то из супругов остался жить в большом доме. Понятно, что его можно продать и поделить деньги. Но если дом остается у кого-то, вторая половинка может получить компенсацию. Если размер компенсации превышает стоимость всей доли, что получил бывший член семьи (проще говоря, денег расплатиться сразу нет), то суд установит порядок и сроки выплаты, то есть даст рассрочку. Такое предложение может оказаться весьма кстати, когда муж и жена делят большой бизнес. Бывает, что один из супругов тайно что-то продает из общего имущества или тратит деньги из неприкосновенного семейного бюджета, чтобы побаловать лично себя. Предусматриваются поправки, что если сделки проводились без согласия второго супруга, это будет основанием для уменьшения размера доли в общем имуществе, причитающейся тому супругу, что занимался продажей. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

