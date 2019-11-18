Делить имущество в случае развода супруги будут по-новому

"В результате считается возможным многократное рассмотрение судом споров о разделе имущества одних и тех же супругов - например, в первом разбирательстве "делится" недвижимость, во втором - доля в капитале ООО, в третьем - деньги на счетах. Причем в ходе каждого из этих "разделов" для определения прав супругов суд использует разные пропорции, - поясняют разработчики проекта. - И лишь когда спустя время появляются наследники одного из супругов или его кредиторы, возникает вопрос о том, какова судьба имущества, не упомянутого в судебных актах. В каких долях оно разделено между ними, да и было ли оно разделено вообще?"