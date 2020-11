Аграрию в помощь

В 2021 году на развитие сельского хозяйства края в бюджете запланировано 2,7 миллиарда рублей.

Обеспечение собственной продовольственной безопасности – главная задача, стоящая перед сельскохозяйственной отраслью Приморья. Говоря простым языком: аграрии края должны насытить продуктами собственного производства внутренний рынок. Приморцы должны иметь возможность приобрести овощи, мясо, молоко, крупы, выращенные и произведенные в регионе. Для того, чтобы помочь фермерам максимально эффективно добиться поставленной цели, правительство края предусмотрело субсидии для развития агропромышленного комплекса. Стратегически важная культура Уборка сои в Приморье выходит в финальную стадию. По данным министерства сельского хозяйства, уже собрано 94 процента от общего объёма – в абсолютном выражении это составляет 361 тысячу тонн с 244 тысяч гектар. В лидерах по уборке злака - аграрии Михайловского и Хорольского районов. Здесь с полей собрано около 120 тысяч тонн зерна. «Осталось убрать шесть процентов от запланированных площадей. При этом средняя урожайность – выше уровня прошлого года на два центнера и составляет пятнадцать центнеров с гектара», – говорят сотрудники Министерства сельского хозяйства Приморского края. Повысить урожайность по сравнению с прошлым годом удалось за счёт использования новых сортов – они дали прибавку до 15 центнеров с гектара. Уже известно, что около 85 процентов всего собранного урожая пойдёт на семена, корма, а также на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Мировые рынки Популярность приморской сои на азиатских рынках объясняется тем, что она экологически чистая, полезная, к тому же имеет невысокую цену. Её активно используют в животноводстве – как кормовую культуру. Кроме того, сою используют в производстве растительного масла, она широко применяется на крупных пищевых производствах в области кулинарии. Но в этом високосном году в процесс сельхозпроизводства вмешался коронавирус. Так, по словам министра сельского хозяйства Приморского края Андрея БРОНЦА, пропуск фур с соей через границу вынуждено ограничили из-за распространения инфекции. Пришлось искать другие пути. В итоге, в Китай сою доставляли железнодорожным транспортом, в Южную Корею и Японию – морскими путями. Глава краевого минсельхоза сообщил, что оценка каждой партии производится по содержанию белка. Чем выше его количество, тем более востребован сорт. Цена за один килограмм высокопротеиновой сои варьируется от 40 до 45 рублей. В этом году в планах правительства Приморского края отправить на экспорт не менее 300 тысяч тонн сои. Рекордные «рисовые» показатели Рис – ещё одна важная культура в структуре агропромышленного комплекса края. В 2020 году сельхозпроизводителям удалось собрать 20 тысяч данного злака. По сообщению краевого министерства сельского хозяйства, значительные объёмы риса производят агропредпредприятия Хорольского, Ханкайского, Черниговского и Спасского районов, а также Уссурийска. В 2020 году объёмы собранного риса по сравнению с прошлым годом выросли на 29 центнеров с гектара. Всего аграрии собрали 22 тысячи тонн риса с семи с половиной тысяч гектаров. Большая часть собранного злака отправится на приморский рынок. Неизменной любовью у жителей края пользуются такие сорта, как «Дубрава» и «Долинный». Ещё часть приморского риса отправится на экспорт в Китай. Единственным предприятием в Ханкайском районе Приморья, занимающимся и производством, и переработкой собственной продукции (риса, гречихи и сои), является ООО «АПК «Альянс» под руководством Эдуарда Цоя. «В этом году работники «Альянса» занялись ещё и выращиванием картофеля, лука и моркови. За девять месяцев текущего года предприятие приобрело технику для выращивания и уборки овощей – два специализированных комбайна, два трактора и пять единиц специализированного оборудования. В настоящее время хозяйство приступило к реконструкции складских помещений под овощехранилища планируемой мощностью хранения двух тысяч тонн, завершается монтаж необходимого оборудования», – рассказывает Эдуард Цой. «Аграрные» субсидии Сельское хозяйство является приоритетным направлением для развития Приморского края. Поэтому, по словам губернатора Олега КОЖЕМЯКО, на развитие отрасли в 2021 году запланировано выделить 2,7 миллиарда рублей. В дальнейшем сумма увеличится до 3,8 миллиардов. Ещё одна мера поддержки – техническая модернизация производства. В 2020 году по этому направлению приморские фермеры получили около одного миллиарда рублей. Во многом именно благодаря возможности обновления сельскохозяйственной техники и оборудования, фермеры смогли убрать урожай максимально оперативно. В целом, по сообщению регионального министерства сельского хозяйства, Росагролизинг поставил в Приморский край 78 единиц техники на общую сумму 300 миллионов рублей. В их число входят восемь комбайнов, девять тракторов, 34 единицы автотехники и 27 единиц другой сельскохозяйственной техники. Напомним, сумма субсидий, выделенных из краевого бюджета на возмещение части затрат, которые связаны с покупкой оборудования, сельскохозяйственной техники и скота, в 2020 году составила 980 миллионов рублей. При этом техника, приобретённая в лизинг, предполагает субсидийную ставку – от 20 до 50 проценов. Компенсацию сельскохозяйственным товаропроизводителям, обеспечившим в установленном порядке страховую защиту своих имущественных интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, осуществляет и Минсельхоз России. Людмила ТАЛАБАЕВА «Этот вопрос находится на особом контроле у председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко. Эти проблемы повторяются из года в год в различных регионах и нам совместно с правительством, министерством и органами власти регионов необходимо выработать системные решения», – подчёркивает представляющая интересы Приморского края в верхней палате Российского парламента – Соыете Фдерации отметила Людмила ТАЛАБАЕВА. Помощь производителям овощей Приморские производители обеспечивают регион овощами всего на 38 процентов. Правительство Приморского края совместно с представителями агропромышленного комплекса планируют довести этот показатель до 75 процентов в течение ближайших полутора – двух лет. В рамках поставленных задач реализуется ещё одна мера поддержки для приморских производителей овощей. Речь идёт о субсидиях, которые могут получить овощеводы за реализацию картофеля и овощных культур. В частности, 5 тысяч рублей за тонну реализованных овощей рассадных культур и 3 тысячи рублей за тонну реализованного картофеля и овощей открытого грунта. Общий размер предусмотренных на эти цели средств – 51 миллион рублей. В краевом минсельхозе подчеркнули, что на сегодняшний день аграриям уже направлено 13,7 миллиона рублей субсидий за реализацию помидоров, огурцов, капусты, свеклы, моркови, салата, баклажанов, кабачков, перцев и картофеля. Кроме того, в 2021 году у овощеводов может появиться возможность субсидирования приобретённых суперэлитных семян. Благодаря существующим мерам поддержки, приморские аграрии реализуют свою продукцию по доступным ценам. В частности, картофель уходит в розничные сети и ритейл по цене 17 рублей за килограмм. И эта та культура, в производстве которой фермеры полностью закрывают «потребность» населения. То есть, на полях Приморья выращивается 100 процентов картофеля, который потом продаётся на рынках региона. А вот с хлебными культурами ситуация обстоит не так радужно. Нынешнее удорожание муки в Приморье до 25 процентов может продолжиться и в следующем году. Поэтому власти продолжат принимать меры, закладывая в бюджет расходы на субсидии приморским производителям. Министр сельского хозяйства края Андрей Бронц отметил, что на данные меры поддержки в 2021 году запланировано выделить73 миллиона рублей, Поддержка животноводства Глава краевого министерства сельского хозяйства Андрей Бронц отмечает, что в Приморье необходимо развивать молочное животноводство, так как обеспеченность потребителя собственным молоком в крае на сегодняшний день составляет лишь 20 процентов. Министр добавил что, при поддержке модернизации производства, возмещении затрат на оборудование, приобретение племенного скота, фермеры смогут получать с коровы до 13 тонн молока в год. На общественных слушаниях краевого бюджета, посвящённых вопросам финансирования сельского хозяйства, глава Приморья подтвердил, что все государственные меры поддержки на производство молока, мяса, овощей будут сохранены. «Это реальные показатели, которые сегодня видят люди. В то же время меры по удешевлению сельскохозяйственной техники и оборудования не везде принесли результат увеличения обрабатываемых площадей. Поэтому минсельхозу необходимо строго контролировать исполнение взятых товаропроизводителем обязательств и в случае неэффективного использования средств требовать возврат», – подчеркнул Олег Кожемяко. Сейчас в Приморском крае реализуется ряд крупнейших инвестиционных проектов в животноводческом секторе. Например, животноводческий комплекс на 15700 голов и завод по переработке молока, который строит компания «ГринАгро», выйдет на мощности по производству 420 тонн молока и молочной продукции в сутки уже в ближайшее время. Компаниями «Мерси Трейд» и «Приморский бекон» реализуется проект по строительству шести свинокомплексов общей производительностью 540 тысяч голов в год. Компания «Русагро-Приморье» планирует запуск шести свинокомплексов, каждый из которых будет рассчитан на 110 тысяч голов. Планируемая общая производительность – 75 тысяч тонн мяса. Развитие сельского хозяйственной отрасли в Приморье идет в рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. Повышение уровня жизни сельского населения Приморского края» на 2020-2027 годы. «Отметим, в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт», суммарный объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из Приморья в 2020 году должен составить 1,4 миллиарда долларов». Анна МАЦОВКАЯ

