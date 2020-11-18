Аграрию в помощь

«В этом году работники «Альянса» занялись ещё и выращиванием картофеля, лука и моркови. За девять месяцев текущего года предприятие приобрело технику для выращивания и уборки овощей – два специализированных комбайна, два трактора и пять единиц специализированного оборудования. В настоящее время хозяйство приступило к реконструкции складских помещений под овощехранилища планируемой мощностью хранения двух тысяч тонн, завершается монтаж необходимого оборудования», – рассказывает Эдуард Цой.