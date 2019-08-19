Банкротство больше не спасет должника от преследования банков

Банкротство больше не спасет должника от преследования банков

19 августа 2019, 13:05
Общество
Набравшим кредитов россиянам придется расплачиваться за долги в любом случае

Набравшим кредитов россиянам придется расплачиваться за долги в любом случае

- Банкроты могут потерять право на освобождение от долгов даже после завершения процедуры арбитражным судом. Теперь у банкрота могут потребовать вернуть ранее списанный долг, если тот был передан другому кредитору. Такое определение по делу о банкротстве Татьяны Озеровой вынес Верховный суд, пишет «Адвокатская газета».

В мае 2016 года «Россельхозбанк» включил свои требования на 170 млн рублей в очередь реестра кредиторов в ходе процедуры банкротства Татьяны. Но на следующий день арбитражный суд завершил процедуру реализации имущества и освободил ее от обязательств по долгам.

Но в январе 2018 года банк заключил договор цессии с агрофирмой «Хуторок» и передал ей право на требование возврата задолженности с Озеровой.

Далее агрофирма обратилась в суд как правопреемник банка-кредитора и попросила включить ее в третью очередь реестра требований кредиторов должника. В ходе судебного разбирательства заявитель ссылался на сокрытие должником собственного имущества, за счет которого могли быть удовлетворены требования кредиторов.

Суды первой и второй инстанций удовлетворили требование агрофирмы, но окружной суд отменил их решения. Тогда компания-правопреемник направила кассационную жалобу в Верховный суд.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ пришла к выводу, что закрепленное в ст. 213.28 Закона о банкротстве правило об освобождении гражданина от исполнения требований кредиторов (долгов) по итогам процедуры банкротства также предусматривает случаи, когда списание задолженности гражданина-банкрота не допускается.

«Решение суда может быть пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам с возобновлением производства по делу о банкротстве должника», — заключили в ВС.

Допущенный Верховный судом прецедент означает, что кредитор, требования которого не погашены в ходе процедур банкротства должника, продолжает оставаться кредитором и может распоряжаться долгом гражданина.

Но адвокат компании «Юрлов и Партнеры» Кирилл Горбатов отметил, что закон утверждает о полном погашении обязательств по кредитам после завершения процедуры банкротства: «Такая формулировка не вызывает сомнений, что речь идет о прекращении обязательства».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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