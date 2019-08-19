Банкротство больше не спасет должника от преследования банков

- Банкроты могут потерять право на освобождение от долгов даже после завершения процедуры арбитражным судом. Теперь у банкрота могут потребовать вернуть ранее списанный долг, если тот был передан другому кредитору. Такое определение по делу о банкротстве Татьяны Озеровой вынес Верховный суд, пишет «Адвокатская газета».