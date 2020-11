Путин считает, что зарплату врачей можно повысить

И не только руководству

И не только руководству Зарплату врачей можно и нужно повысить, сохранив надбавки, сообщил президент России Владимир ПУТИН в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции. «Что можно сделать внутри существующей системы? Конечно, можно. Ну, смотрите - у главврача может быть одна зарплата, у рядовых врачей - совсем другая. Первое, что надо сделать, надо избавиться от этой несправедливой дифференциации. Раз. Безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада. Она сейчас в регионах у нас разнится от 30% до 50%. Нужно сделать единый подход по всей стране», - сказал глава государства, отвечая на вопрос о вариантах решения проблем с низкими заработными платами врачей. «При этом ни в коем случае нельзя снижать надбавок, связанных за работу в особых условиях: в праздничные дни, в ночные часы и так далее», - добавил Путин. Ранее председатель Госдумы Вячеслав ВОЛОДИН заявил, что реальную картину с зарплатами врачей можно определить за вычетом из средних показателей зарплат руководителей медицинских организаций. «Сегодня может быть главный врач, который получает 200-300 тыс. рублей и более. Может быть, и заместитель у него, который получает также много. А сегодня большинство регионов имеют среднюю зарплату по экономике порядка 26-28 тысяч. Так коллеги, умножьте на два: это значит, будет от 52 до 60 тыс. рублей. Это среднее, что получает молодой специалист. Очень мало», - сказал г-н Володин на заседании Совета законодателей. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото kremlin.ru

