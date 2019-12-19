Путин считает, что зарплату врачей можно повысить

«При этом ни в коем случае нельзя снижать надбавок, связанных за работу в особых условиях: в праздничные дни, в ночные часы и так далее», - добавил Путин. Ранее председатель Госдумы Вячеслав ВОЛОДИН заявил, что реальную картину с зарплатами врачей можно определить за вычетом из средних показателей зарплат руководителей медицинских организаций. «Сегодня может быть главный врач, который получает 200-300 тыс. рублей и более. Может быть, и заместитель у него, который получает также много. А сегодня большинство регионов имеют среднюю зарплату по экономике порядка 26-28 тысяч. Так коллеги, умножьте на два: это значит, будет от 52 до 60 тыс. рублей. Это среднее, что получает молодой специалист. Очень мало», - сказал г-н Володин на заседании Совета законодателей. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото kremlin.ru