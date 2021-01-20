Во Владивостоке открылась выставка «Время и деньги»

Эволюция жизни денег в разных странах — неповторимый исторический процесс. Посетители выставки увидят плоские монеты из серебряной проволоки и первые бумажные ассигнации, деревянные столы для подсчета денег и современные роботизированные кассы. Свои секреты хранит и процесс защиты денег, вклад в который внес английский ученый Исаак Ньютон во время знакомства с Петром I в Лондоне.
«Деньги зародились в виде разных предметов задолго до появления банков. Сегодня их изготавливают даже из гибкого пластика, еще чаще — используют в безналичном виде. Раньше же за продукты платили ракушками и шкурами, трофейные пушки становились монетами, винные этикетки — банкнотами. Мы собрали для жителей и гостей Владивостока интереснейшие факты о величайшем изобретении человечества», — отметил первый заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Максим Макаров.
Экспозиция «Время и деньги» расположена в холле первого этажа торгово-выставочного комплекса, вход свободный.