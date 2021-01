Во Владивостоке открылась выставка «Время и деньги»

Выставка «Время и деньги», приуроченная к 160-летию Банка России, открылась во Владивостоке на площадке торгово-выставочного комплекса «Седанка Сити». Здесь на фотополотнах развернулась история изготовления, защиты и подсчета денег, начиная с древних времен и до наших дней.

Эволюция жизни денег в разных странах — неповторимый исторический процесс. Посетители выставки увидят плоские монеты из серебряной проволоки и первые бумажные ассигнации, деревянные столы для подсчета денег и современные роботизированные кассы. Свои секреты хранит и процесс защиты денег, вклад в который внес английский ученый Исаак Ньютон во время знакомства с Петром I в Лондоне. «Деньги зародились в виде разных предметов задолго до появления банков. Сегодня их изготавливают даже из гибкого пластика, еще чаще — используют в безналичном виде. Раньше же за продукты платили ракушками и шкурами, трофейные пушки становились монетами, винные этикетки — банкнотами. Мы собрали для жителей и гостей Владивостока интереснейшие факты о величайшем изобретении человечества», — отметил первый заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Максим Макаров. Экспозиция «Время и деньги» расположена в холле первого этажа торгово-выставочного комплекса, вход свободный.

