Во Владивостоке открылась выставка «Время и деньги»

«Деньги зародились в виде разных предметов задолго до появления банков. Сегодня их изготавливают даже из гибкого пластика, еще чаще — используют в безналичном виде. Раньше же за продукты платили ракушками и шкурами, трофейные пушки становились монетами, винные этикетки — банкнотами. Мы собрали для жителей и гостей Владивостока интереснейшие факты о величайшем изобретении человечества», — отметил первый заместитель начальника Дальневосточного ГУ Банка России Максим Макаров.