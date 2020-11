Смотрящие за инфляцией

Представители департамента денежно-кредитной политики Банка России рассказали "Золотому Рогу" о том, как их работа влияет на экономику

Представители департамента денежно-кредитной политики Банка России рассказали «Золотому Рогу» о том, как их работа влияет на экономику Представитель газеты задал свой вопрос во время вебинара Банка России, в котором приняли участие журналисты из всех регионов России, включая Дальний Восток. Всего на вебинар прислали 45 вопросов. Представителей СМИ интересовали изменения ключевой ставки Банка России и влияние этих изменений на экономику и уровень жизни россиян, инфляционные ожидания в разных регионах РФ, курс рубля. Вопрос, прозвучавший в рамках вебинара от журналиста Издательской компании «Золотой Рог» (г. Владивосток) Анны МАЦОВСКОЙ: «Я уверена, четкое понимание того, что именно представляет собой денежно-кредитная политика, есть не у всех присутствующих. В связи с этим прошу вас подробнее рассказать: в чем заключается суть денежно-кредитной (монетарной) политики, об основных инструментах и методах, которые используются регулятором, как мероприятия, проводимые Банком России, способствуют привлечению инвестиций в национальную экономику и, соответственно, к росту ВВП?» Представители Банка России: «Денежно-кредитная политика (ДБК) регулятора направлена на поддержание ценовой стабильности в стране, а такая стабильность способствует, в свою очередь, развитию экономики и благополучию людей. Банк России принимает меры, чтобы поддерживать инфляцию вблизи 4%. Денежно-кредитное регулирование - это один из видов государственной экономической политики. Вектор ее работы направлен на обеспечение ценовой стабильности, создания условий для устойчивого экономического роста, поддерживания макроэкономического равновесия, сглаживания цикличности производства. Через ДКП Центральный банк воздействует на уровень инфляции, безработицы, инвестиционной активности и других макроэкономических показателей. Говоря простым языком, существуют различные области в проведении макроэкономической политики. За них отвечают разные ведомства. Если говорить о Банке России, то он отвечает за контроль инфляционного баланса, в частности, - за формирование инфляции на стабильно низком уровне. Сегодня инфляция приближена к 4%, то есть инфляционные показатели достаточно низкие. Если говорить о людях, то понятно, что низкая инфляция для них лучше высокой, поскольку дает уверенность в завтрашнем дне, позволяет делать сбережения. Для бизнеса также важны планирование инвестиционных проектов, объемов производства, связанных с ними издержек, прибыли. Поэтому для предпринимателя вопрос инфляции очень важен, так как дает понимание динамики цен. Кроме того, не стоит забывать, что в условиях более низкой инфляции процентные ставки по кредитам и депозитам в коммерческих банках формируются на более низком уровне. Это также крайне важно не только для предпринимателей, малого и среднего бизнеса, но и для обычных потребителей. Поэтому Банк России контролирует инфляционные процессы, стараясь сдерживать резкие колебания в ту или иную сторону. Это вносит вклад в улучшение делового климата и условий жизни людей. При этом развитие экономики, темпы экономического роста во многом зависят от мер, которые принимает правительство в лице различных министерств и ведомств. На развитие экономики – повышение производительности труда, улучшение инфраструктуры, внедрение новых технологий и многое другое - направлены национальные проекты, которые реализуются на всех уровнях. В области денежно-кредитной политики Банк России воздействует на спрос в экономике через процентные ставки. А от соотношения спроса и предложения во многом зависит изменение цен на товары и услуги. При этом на цены также оказывают влияние другие факторы, которые монетарные власти прямо и непосредственно не могут контролировать. Это, например, уровень урожая в конкретном году, уровень конкуренции на отдельных рынках и другие факторы. Процентные ставки, напротив, находятся под влиянием монетарных властей, то есть Центрального банка. Основной механизм воздействия Центрального банка на экономику - это ключевая ставка. Это ставка, по которой Банк России дает банкам кредиты и принимает у них депозиты. При этом решение регулятора по ключевой ставке должно быть ювелирно сбалансировано, чтобы не препятствовать повышению реального выпуска, но в то же время и не провоцировать роста цен». Анна МАЦОВСКАЯ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter