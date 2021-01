Триста тысяч штрафа и 15 суток ареста: что грозит участникам несанкционированных митингов

Участие в несанкционированных митингах и иных акциях влечёт за собой ряд рисков. Участники незаконных собраний могут не только заплатить штраф до трехсот тысяч рублей, но и оказаться за решеткой.

Так, для обычных граждан штраф за участие в несанкционированной акции составляет от 10 до 20 тысяч рублей. Также их могут направить на обязательные работы длительностью до 100 часов, либо наложить на них административный арест на 15 суток. Должностным лицам придётся раскошелиться на сумму до 100 тысяч рублей, юрлица должны будут отдать до трёхсот тысяч рублей. В случае активного нарушения правопорядка полиция имеет право доставить нарушителей в отдел полиции с применением силы, перекрыть для блокировки движения толпы улицы и дороги, производить фото- и видеофиксации нарушений, применять спецсредства. В случае участия в незаконных митингах участникам следует помнить, что их фотографии и видеосъёмка с их участием могут оказаться в сети. Эти материалы могут быть учтены при вынесении судебных решений по штрафам. Кроме того, закон запрещает участникам общественных собраний скрывать лицо, надевая маски или шарфики. Подобное поведение может быть наказано штрафом. Также на публичных мероприятиях недопустимо появляться в нетрезвом виде или имея при себе оружие. В случае задержания не следует оказывать сопротивления сотрудникам полиции, поскольку полиция имеет право задерживать и доставлять в служебное помещение лиц, совершивших правонарушение. Административный протокол могут составить на месте. Применение физической силы к полицейскому при исполнении — уголовное преступление.

