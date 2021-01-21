Триста тысяч штрафа и 15 суток ареста: что грозит участникам несанкционированных митингов

В случае участия в незаконных митингах участникам следует помнить, что их фотографии и видеосъёмка с их участием могут оказаться в сети. Эти материалы могут быть учтены при вынесении судебных решений по штрафам. Кроме того, закон запрещает участникам общественных собраний скрывать лицо, надевая маски или шарфики. Подобное поведение может быть наказано штрафом. Также на публичных мероприятиях недопустимо появляться в нетрезвом виде или имея при себе оружие.