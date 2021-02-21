Дальневосточный Везувий: вулкан Ключевская Сопка вновь начал извергаться на Камчатке

Источник газеты «Золотой Рог», который в данный момент находится в Камчатском крае заявил, что действующий вулкан Ключевская Сопка начал извержение. Это подтверждает и институт вулканологии и сейсмологии Камчатского края.

В сообщении ФГБУН ИВиС ДВО РАН сказано, что на снимках, полученных со спутника четко видно два центра извержения. На них указывают две ярких аномалии. «Яркая термальная аномалия в районе бокового прорыва на северо-западном склоне вулкана Ключевской на высоте около 2.5-2.7 км над уровнем моря вблизи ледника Эрмана. Боковой прорыв начал формироваться 17 февраля 2021 г., извержение продолжается», - сообщается на сайте института вулканологии и сейсмологии Камчатского края. Источник продолжает следить за развитием событий. Отметим, что вулкан Ключевская Сопка является действующим стратовулканом на востоке полуострова Камчатка. Также признан самым высоким активным вулканом на Евразийском материке. Приблизительный возраст составляет 7 тысяч лет. В последний раз он извергался в декабре 2020 года. Тогда раскаленные массы выбрасывались на высоту около 400 метров над кратером, а лава спустилась на полтора километра со склона.

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