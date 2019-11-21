В Приморье на одну льготную аптеку стало больше

Новый пункт выдачи льготных лекарственных препаратов появился в Приморье. Льготная аптека начала работать в Дальнереченске по адресу: улица Ленина, 34. Теперь жители одного из крупных городов на севере края имеют возможность, не выезжая за пределы муниципалитета, приобретать лекарства как льготные, включая все виды обезболивающих препаратов, так и на коммерческой основе.