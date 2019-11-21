В Приморье на одну льготную аптеку стало больше

В Приморье на одну льготную аптеку стало больше

21 ноября 2019, 16:30
Общество
Новый пункт выдачи льготных лекарственных препаратов появился в Приморье

Новый пункт выдачи льготных лекарственных препаратов появился в Приморье. Льготная аптека начала работать в Дальнереченске по адресу: улица Ленина, 34. Теперь жители одного из крупных городов на севере края имеют возможность, не выезжая за пределы муниципалитета, приобретать лекарства как льготные, включая все виды обезболивающих препаратов, так и на коммерческой основе.

Как сообщили в департаменте здравоохранения Приморья, организовать льготный аптечный пункт в Дальнереченске – одно из поручений Губернатора края Олега Кожемяко.

«Губернатором была поставлена задача в кратчайшие сроки обеспечить жителям Дальнереченска доступность в получении льготных лекарственных препаратов. Поручение выполнено – с 1 ноября аптечный пункт работает», – сообщил замглавы региона Виктор Фисенко.

Отметим, что ранее из-за отсутствия на территории округа такого аптечного пункта дальнереченцам приходилось ездить за жизненно важными лекарствами по рецептам в другие районы края.

Виктор Фисенко подчеркнул, что новый пункт отпуска лекарств, открывшийся в Дальнереченске, стал 56-м по счету в Приморье.

«В настоящее время в крае насчитывается 56 аптек и аптечных пунктов, обеспечивающих отдельных категорий граждан социальными лекарственными препаратами», – обозначил он.

Напомним, что в Приморском крае в регистре получателей жизненно важных препаратов значатся более 80 тысяч льготников. Они получают лекарственные препараты по федеральной и региональным программам, а также по программе высокозатратных нозологий. Среди самых востребованных направлений – лекарственные препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, заболеваний желудочно-кишечного тракта, противоопухолевые средства и многие другие. Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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