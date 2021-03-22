Управление Роскомнадзора по Приморскому краю напоминает

Управление Роскомнадзора по Приморскому краю напоминает

Сегодня, 16:45ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Ведомство напоминает, что в соответствии с ч. 1 ст. 22 Федерального закона от 27 июля 2006 г. 152-ФЗ «О персональных данных» оператор до начала обработки персональных данных обязан уведомить Уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных о своем намерении осуществлять обработку персональных данных.

На территории Приморского края Уполномоченным органом является Управление Роскомнадзора по Приморскому краю.

Электронная форма Уведомления, предусмотренная ч. 1 ст. 22 Федерального закона, и порядок ее заполнения размещены на портале персональных данных (www.pd.rkn.gov.ru), а также на сайте Управления: http://25.rkn.gov.ru/.

Если в сведениях, которые вы подавали в реестр, возникли изменения, ваша организация должна уведомить уполномоченный орган в течение 10 дней. На основании этого письма в реестр вносятся необходимые изменения.

Дополнительную информацию и консультацию можно получить по телефону (423) 239-08-22, 239-08-23.

Сюжеты:
Приморье
Материалы по теме:
законодательство
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы