Знаменитый путешественник Федор Конюхов будет жить на льдине

Знаменитый путешественник Федор Конюхов будет жить на льдине
Сегодня, 12:11ОбществоФото: Медиахолдинг1MiКонюхов запланировал новое путешествие на Северный полюс
Знаменитый российский путешественник Фёдор Конюхов летом 2021 года отправится на Северный полюс, где развернёт одиночную дрейфующую полярную станцию в Северном ледовитом океане, на которой проживёт 10 дней, занимаясь наукой и творчеством.
Фото:Росконгресс

В частности, путешественник займётся изучением интенсивности таяния льдов и маршрутов их дрейфа, впервые проведёт регистрацию слабых землетрясений и соберёт образцы микропластика. Свободное от исследований время Фёдор Конюхов посвятит живописи — создаст серию работ, посвящённых арктической природе.

На Северный полюс Конюхова доставит первая экспедиция Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions (11-22 июля 2021) на ледоколе «50 лет Победы». Достигнув самой верхней точки планеты, капитан совместно с командой выберет подходящую по параметрам многолетнюю льдину и высадит на неё путешественника.

Суть исследований Конюхова — изучение климатических изменений на Северном полюсе и забота о чистоте Мирового океана. Научная повестка экспедиции подготовлена в сотрудничестве с Институтом океанологии им. П. П. Ширшова РАН, который предоставит путешественнику необходимое исследовательское оборудование. Путешествие пройдет при информационной поддержке Фонда Росконгресс.

«В Мировом океане много пластика, и я лично встречал целые острова с ним: сбиваются канистры, бутылки. Разлагаясь под солнцем, они превращаются в маленькие незаметные кусочки и распространяются по всему океану. Есть основания считать, что микропластик проник во все уголки Мирового океан, включая удалённые высокие широты Северного Ледовитого океана. Обнаружение пластика в воде в районе Северного полюса будет одной из моих задач в этом проекте», — рассказал Фёдор Конюхов.

Его лагерь будет оборудован всем необходимым для выживания в условиях Арктики: два жизнеобеспечивающих комплекта (в которых будут палатка, спутниковый терминал, система безопасности по отпугиванию полярных медведей), система спутникового слежения, рация, экипировка. Резервный комплект будет находится в специальных санках на случай внезапной подвижки льда и торошения. Если обстоятельства экспедиции потребуют смены лагеря, Конюхов сможет разбить новый.

За 10 дней путешественник отклонится от Северного полюса на расстояние до 100 км, с учётом, что дрейф льдины составит около 8 км в день.

Вторая экспедиция Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions (22 июля — 2 августа 2021) после достижения Северного полюса года займется поисками Конюхова. Операцией поиска и подбора будет руководить сын путешественника и руководитель его Экспедиционного Штаба — Оскар Конюхов.

«Уверен, то, что ждёт нас летом, достойно Книги рекордов Гиннеса», — отметил основатель Клуба полярных путешествий Poseidon Expeditions Николай Савельев.

Фёдор Конюхов — советский и российский путешественник, писатель, художник. В одиночку совершил пять кругосветных плаваний, 17 раз пересёк Атлантику. Первый в мире, кому удалось выполнить программу Adventurers Grand Slam (Большой Шлем Приключений): Северный полюс (1988), Южный полюс (1996), и семь вершин мира, включая Эверест (с 1992 по 1997). Обладатель национальной премии «Хрустальный компас» и мировых рекордов Гиннесса.

Конюхов совершил более 50 уникальных экспедиций и восхождений. Знания, полученные за годы путешествий по миру, мысли и чувства человека находящегося наедине с грозными силами планеты нашли свое выражение в картинах и книгах этого удивительного человека. Судьба всемирно известного путешественника во многом начиналась и связана с Дальним Востоком и Приморьем.

Знаменитый путешественник прожил в пригороде Находки без малого двадцать лет. Отсюда стартовал велопробег, в котором принимал участие Конюхов и который был организован в 1989 году по территории СССР. В нем участвовали советские и американские спортсмены. Старт эстафеты был в Находке, далее был путь на Москву, и финишировали они в Ленинграде. Спустя два года, в 1991-м, Конюхов принял участие в другом пробеге, на этот раз на внедорожниках.

Сюжеты:
ПриморьеПриморский край
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