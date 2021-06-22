Почти половина теплосетей Приморья уже готовы к зиме

Почти половина теплосетей Приморья уже готовы к зиме
Почти половина теплосетей Приморья уже готовы к зиме
Сегодня, 14:27ОбществоФото: pxhere.com
В Приморском крае продолжается подготовка теплосетей региона к отопительному сезону. Работники завершили почти 47% от всего объема задач.

«Особое внимание уделяется тем территориям, где зимой было много технологических нарушений», — сообщила зампред правительства региона Елена Пархоменко.

Как сообщили в приморском минЖКХ, из 2243 километров теплосетей, к зиме готовы уже 1050 километра.

Чтобы полноценно подготовить сеть к началу зимы и отопительного сезона, необходимо произвести опрессовку, промывку и ремонт аварийных участков. Стар работ был дан как только закончился отопительный сезон. За это время успели выполнить почти половину всех работ. В ведомстве уточнили, что уже в сентябре все ремонтно-профилактические работы должны быть закончены.

Работа в 2021 году кипит активнее — темпы подготовки выросли, в сравнении с 2020 годом.

Жители Спасска-Дальнего в этом году получат два километра новой теплоцентрали от регионального «Примтеплоэнерго». Жители Фокино, благодаря компании-концессионеру, начнут получать тепло в свои дома через полностью обновленное тепловое оборудование.

Контроль за подготовкой к отопительному сезону в муниципалитетах ведет региональный штаб. Его специалисты мониторят ситуацию выезжая на места.

Ремонту подлежат не только теплосети, но и бойлерные, котельные и тепловые пункты. К началу зимы уже готово 85 таких теплоисточников.

Работы по подготовке теплосетей к началу отопительного сезона в регионе проходят в рамках реализации государственной программы Приморского края «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами ЖКХ населения Приморского края» на 2020-2027 годы, социально значимых проектов и мероприятий в Приморском крае в сфере жилищного строительства, предоставления земельных участков, создания инфраструктуры, а также направленных на улучшение жилищно-коммунального обслуживания населения, проведение капитального ремонта многоквартирных домов, модернизацию объектов жилищно-коммунального хозяйства».

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отоплениеремонтПриморье
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