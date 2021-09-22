«Цифру в массы» — Ростелеком принялся за образование студентов Дальнего Востока

Обучение стартует в сентябре и заканчивается декабре. Занятия будут проходить онлайн в специальном мобильном приложении «Цифра РТК». В конце обучения выдается сертификат.
«Наш проект позволит молодому поколению приобрести или укрепить знания в области IT-технологий, гораздо увереннее чувствовать себя в цифровом мире, проявить себя», — заявил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.
Студентам нужно будет пройти 11 треков из лекций и дистанционных курсов. Темы занятий связаны с основными направлениями цифровой экономики: «Цифровое лидерство», «Кибербезопасность», «Виртуальная реальность», «Квантовые технологии», а также прочие современные тренды.
«Цифровая эпоха предъявляет повышенные требования к специалистам в любой области. Если раньше таким требованием было знание одного или нескольких иностранных языков, то теперь необходимо понимать, как устроены цифровые сервисы, по каким принципам работают нейросети и что такое "большие данные"», — отметил заместитель проректора по развитию ДВФУ Илья Яськов.
Посмотреть лекции в записи можно будет и в приложении, и в официальном YouTube-канале. За активность во время обучения студенты будут получать баллы. Лучшие представят свой вуз на финальном мероприятии — «Нехакатоне».
«Университеты постепенно адаптируются к новым цифровым условиям, осваивают смешанные модели обучения и подобные совместные проекты будут содействовать перестройке деятельности вузов с целью увеличения масштаба использования IT-технологий», — рассказал проректор по цифровому развитию ВГУЭС Владимир Крюков.
Победителей ждет стажировка в компании и ценные призы.
«Цифровое образование» пришло на Дальний Восток из Ростова-на-Дону, где был запущен, как пилотный проект. Также присоединятся ЮФО и СКФО.