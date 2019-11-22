National Geographic включил Камчатку в Топ-25 лучших направлений для путешествий в мире

«Безусловно, включение Камчатки в Топ-25 лучших туристических направлений в мире, такого авторитетного издания как National Geographic, – очень приятная новость. В большинстве своём турист уже пресыщен популярными местами отдыха. Сейчас туризм приобретает новое лицо. Люди хотят попасть в необычное место, дикое, первозданное и наполненное природной красотой и силой. Что может быть необычнее Камчатки? Губернатор Владимир Илюхин несколько лет назад поставил краевому Правительству предельно чёткую задачу по увеличению туристического потока в регион. Поэтому в крае ведётся колоссальный объём работы в этой отрасли. Люди должны прилететь в современный аэропорт, разместиться в комфортном отеле и получить интересный туристический продукт. Именно этим, совместно с инвесторами, мы сейчас и занимаемся», - рассказал вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов. Совершить путешествие на Камчатку журнал рекомендует в августе или сентябре. В список также вошел заповедник Беловежская пуща, расположенный на территории Белоруссии и Польши. Кроме того, в рейтинг попали канадские острова Мадлен, скала Абу-Симбел в Египте и «дикая красота» австралийской Тасмании.