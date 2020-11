National Geographic включил Камчатку в Топ-25 лучших направлений для путешествий в мире

Популярное издание опубликовало рейтинг лучших направлений для путешествий в 2020 году

Популярное издание опубликовало рейтинг лучших направлений для путешествий в 2020 году Камчатский край стал единственным регионом России, попавшим в топ-лист журнала. Авторы рейтинга сообщают, что Камчатка – первозданное место, которое является частью Тихоокеанского огненного кольца. В статье отмечено, что из-за невероятного разнообразия вулканов, геотермальных особенностей и дикой природы, часть самых популярных природных объектов региона включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В публикации сообщается, что посетить полуостров до недавнего времени удавалось не всем желающим. Однако строительство транспортной и туристской инфраструктуры сделало Камчатку более доступным направлением для путешествий, сообщили журналу "Дальневосточный капитал" в Правительстве Камчатского края. «Безусловно, включение Камчатки в Топ-25 лучших туристических направлений в мире, такого авторитетного издания как National Geographic, – очень приятная новость. В большинстве своём турист уже пресыщен популярными местами отдыха. Сейчас туризм приобретает новое лицо. Люди хотят попасть в необычное место, дикое, первозданное и наполненное природной красотой и силой. Что может быть необычнее Камчатки? Губернатор Владимир Илюхин несколько лет назад поставил краевому Правительству предельно чёткую задачу по увеличению туристического потока в регион. Поэтому в крае ведётся колоссальный объём работы в этой отрасли. Люди должны прилететь в современный аэропорт, разместиться в комфортном отеле и получить интересный туристический продукт. Именно этим, совместно с инвесторами, мы сейчас и занимаемся», - рассказал вице-губернатор Камчатского края Алексей Войтов. Совершить путешествие на Камчатку журнал рекомендует в августе или сентябре. В список также вошел заповедник Беловежская пуща, расположенный на территории Белоруссии и Польши. Кроме того, в рейтинг попали канадские острова Мадлен, скала Абу-Симбел в Египте и «дикая красота» австралийской Тасмании. Напомним, на встрече с представителями общественности Дальнего Востока, прошедшей в рамках V Восточного экономического форума в сентябре текущего года, Президент России Владимир Путин назвал Камчатку самым красивым местом в мире. Журнал "Дальневосточный капитал".

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter