В Приморье открывается сезон: Кому охота?

В Приморье открывается сезон: Кому охота?

Сегодня, 13:24ОбществоФото: Медиахолдинг1MiОхотник должен иметь при себе охотничий билет
С 27 марта по 5 апреля в южных районах Приморья открывается весенний сезон охоты. Любители пострелять смогут поохотиться на водоплавающую дичь и вальдшнепа. В северных районах края сезон стартует 3 апреля и продлится по 12 апреля.

Как сообщили в министерстве лесного и охотничьего хозяйства Приморского края, на южной части территории региона (Анучинский, Лазовский, Октябрьский, Пограничный, Ханкайский, Хорольский, Чугуевский муниципальные округа, Кавалеровский, Михайловский, Надеждинский, Ольгинский, Партизанский, Хасанский, Черниговский, Шкотовский, Яковлевский районы, ЗАТО Фокино, Арсеньевский, Артемовский, Находкинский, Партизанский, Уссурийский городские округа) весенняя охота будет вестись с 27 марта по 5 апреля.

В северной части Приморья (Дальнереченский, Кировский, Красноармейский, Спасский, Пожарский районы, Тернейский муниципальный округ, Дальнегорский, Дальнереченский, Лесозаводский, Спасский городские округа) — с 3 апреля по 12 апреля.

Власти напоминают, что охотник должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на добычу охотничьих ресурсов, путевку, если охота осуществляется на территории охотхозяйства, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия.

Сюжеты:
Маршруты ПриморьяПриморье
Материалы по теме:
экологиязаконодательствоживотныелесземля
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996–2020 гг.

Электронное периодическое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»).

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № 77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес:

690014, Российская Федерация, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б» офис 606

И.о главного редактора Данилова А.В.

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел./факс: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регионы