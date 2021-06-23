Сотрудники приморского ССК «Звезда» станут участниками проекта «Фабрика процессов»

Обучение на «Фабрике процессов» доступно каждому сотруднику предприятия, которое вошло или намерено присоединиться к нацпроекту. Высшее руководство и работник цеха вполне могут оказаться в одной группе, при этом они могут представлять даже разные компании. Более того, в процессе получения новых знаний они могут еще и ролями поменяться. Процесс обучения максимально приближен к реалиям с тем лишь отличиям, что проходит в мини-формате.