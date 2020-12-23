Еще 10 спецмашин помогут бороться с мусором в Приморье

«Бульдозер будет работать на полигоне, фронтальные погрузчики и КАМАЗы с манипулятором задействуем на ликвидации несанкционированных свалок в городах и районах края. Мусоровозы займутся вывозом коммунальных отходов во Владивостоке», – рассказали представители «Приморского экологического оператора».