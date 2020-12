Еще 10 спецмашин помогут бороться с мусором в Приморье

Среди новой техники – фронтальные погрузчики, бульдозер, мусоровозы КАМАЗ и МАЗ.

Всего в течение года приобретено более 20 единиц различной мусоросборочной техники. «Бульдозер будет работать на полигоне, фронтальные погрузчики и КАМАЗы с манипулятором задействуем на ликвидации несанкционированных свалок в городах и районах края. Мусоровозы займутся вывозом коммунальных отходов во Владивостоке», – рассказали представители «Приморского экологического оператора». Как отметили специалисты, среди прибывшей техники есть и короткобазные мусоровозы – это маневренные автомобили, на которых особенно удобно работать на территории запаркованных междворовых пространств. По словам зампредседателя Правительства Приморья Елены Пархоменко, это не первая закупка спецмашин для нужд регионального оператора. «Без современного оборудования невозможно эффективно реализовывать “мусорную реформу”. В течение года создан с нуля парк специальных машин для вывоза и утилизации отходов, ликвидации свалок», – подчеркнула Елена Пархоменко. Вся эта техника, по мнению зампредседателя приморского Правительства, позволит повысить качество и оперативность вывоза коммунальных отходов, убрать больше мусорных свалок.

