Первую социальную карту "Приморец" Сбербанка получил почётный житель Владивостока

Проект реализован в рамках краевой социальной программы

Во Владивостоке прошла торжественная церемония вручения социальной карты «Приморец», выпущенной Сбербанком. Первую карту получил почётный житель Владивостока, заслуженный деятель науки и техники РФ, профессор, на протяжении 15 лет руководивший ДВГТУ, председатель регионального отделения «Союза пенсионеров России» Приморского края, Геннадий Турмов. В торжественной церемонии приняли участие врио вице-губернатора Приморского края Сергей Максимчук, управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин и управляющий отделением Пенсионного фонда России по Приморскому краю Александр Масловец, «Присоединение самого крупного российского банка – Сбербанка – к социальному проекту уже вызвало прорыв в реализации проекта, мы регистрируем резкое увеличение количества заявлений на выдачу карт. Отмечу, что функционал карты постоянно развивается. В следующем году, к примеру, ею можно будет оплачивать проезд в транспорте, получать различные компенсационные выплаты для льготных категорий граждан», - подчеркнул врио вице-губернатора Сергей Максимчук. Карта «Приморец» дает возможность получить скидки на покупки в крупных торговых сетях. К проекту уже присоединились 10 партнеров, среди которых продуктовые супермаркеты, зоомагазин, аптека, медицинская клиника и фитнес-клуб. Оформить карту можно в любом офисе Сбербанка, для этого необходимо предъявить паспорт, СНИЛС или документ, подтверждающий льготный статус гражданина. Социальные карты «Приморец» доступны всем льготным категориям граждан, в том числе пенсионерам, людям с инвалидностью, ветеранам, пострадавшим в следствии атомной катастрофы на Чернобыльской АЭС (с полным списком категорий граждан, имеющим возможность получить социальную карту, можно ознакомиться на сайте администрации Приморского края). «Нам очень приятно, что Сбербанк совместно с Администрацией Приморского края были инициаторами запуска столь важного для всех жителей края проекта. Мы сразу активно включились в него и всеми силами поддержали. В будущем планируется увеличивать количество сервисов карты «Приморец», при помощи которых граждане смогут, в том числе и бездокументарным путем получать на счет полагающиеся им компенсации. Это особенно актуально для клиентов, которые не могут лично добраться в банк», — заявил управляющий Приморским отделением ПАО Сбербанк Сергей Радюшкин. «В Приморье проживает порядка 565 тысяч пенсионеров. Безусловно, для каждого из них действуют те или иные социальные гарантии, закрепленные российским законодательством. Однако, как это часто бывает на практике, человеку нужно обойти ряд ведомств, чтобы получить причитающуюся ему льготу. Карта «Приморец» решает эту проблему, поскольку денежные средства станут зачислять автоматически. От лица всех приморских пенсионеров хочется поблагодарить Администрацию края за проделанную работу и Сбербанк — за то, что присоединился к проекту. Уверен, карта «Приморец» будет особенно востребована среди пенсионеров Приморья», — подытожил Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Приморскому краю Александр Масловец. Газета "Золотой Рог", Владивосток

