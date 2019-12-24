Первую социальную карту "Приморец" Сбербанка получил почётный житель Владивостока

«В Приморье проживает порядка 565 тысяч пенсионеров. Безусловно, для каждого из них действуют те или иные социальные гарантии, закрепленные российским законодательством. Однако, как это часто бывает на практике, человеку нужно обойти ряд ведомств, чтобы получить причитающуюся ему льготу. Карта «Приморец» решает эту проблему, поскольку денежные средства станут зачислять автоматически. От лица всех приморских пенсионеров хочется поблагодарить Администрацию края за проделанную работу и Сбербанк — за то, что присоединился к проекту. Уверен, карта «Приморец» будет особенно востребована среди пенсионеров Приморья», — подытожил Управляющий Отделением Пенсионного фонда России по Приморскому краю Александр Масловец.