Сержант полиции Алина Лышаевская: моя мама мной гордится

К решению пойти в полицию сержант Лышаевская пришла еще в детстве. Девушка рассказывает, что всю жизнь она мечтала о том, чтобы помогать людям, обеспечивать правопорядок и бороться с преступностью. Поэтому вопросов с выбором профессии после школы у Алины не возникло. Сразу после школы она пошла работать в полицию.