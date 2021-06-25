Сержант полиции Алина Лышаевская: моя мама мной гордится

Сержант полиции Алина Лышаевская: моя мама мной гордится
Сержант полиции Алина Лышаевская: моя мама мной гордится
Сегодня, 10:05ОбществоФото: Татьяна Полищук
Редакция «Золотого Рога» решила посмотреть, в каких условиях работает прекрасная половина приморской полиции. Подробностями своей службы с журналистами поделилась сержант полиции полка ППСП УМВД России по Владивостоку Алина Лышаевская.

К решению пойти в полицию сержант Лышаевская пришла еще в детстве. Девушка рассказывает, что всю жизнь она мечтала о том, чтобы помогать людям, обеспечивать правопорядок и бороться с преступностью. Поэтому вопросов с выбором профессии после школы у Алины не возникло. Сразу после школы она пошла работать в полицию.

«В органах внутренних дел я работаю с 2017 года, на службу пришла в 18 лет, сразу после получения среднего профессионального образования, и это моя первая работа. Также я продолжаю обучение в ДВЮИ МВД РФ и через пару лет я получу высшее юридическое образование», — сообщает девушка.

В основном сержанту Лышаевской приходится работать с людьми, которым требуется помощь сотрудников правоохранительных органов. В ежедневной практике девушка часто сталкивается с жертвами преступлений, а основная её работа заключается в профилактике преступлений и административных правонарушений путём составления административных протоколов и бесед с гражданами.

«Сложность службы заключается в собственном эмоциональном, психологическом состоянии, так как работа связана с большими физическими нагрузками и риском получить травмы. Часто приходится взаимодействовать с хулиганами, которые, как правило, ведут себя агрессивно», — отмечает Алина Лышаевская.

Одним из самых сложных моментов службы девушка считает необходимость в любой момент сохранять самообладание и «держать марку», потому что сегодня каждый человек имеет при себе смартфон и может снять все действия полицейского на видео. И крайне важно соблюдать требования закона при задержании и пресечении административных правонарушений.

«В дальнейшем я хочу пойти работать в пресс-службу МВД РФ. Формируя общественное мнение, я хочу помогать органам внутренних дел становиться лучше. Всегда приятно слышать хорошие слова в адрес сотрудников полиции, именно это признание граждан дает возможность ходить на работу с большим удовольствием и превозмогать все невзгоды», — говорит Алина.

Она также подмечает, что в профессии много социальных гарантий, которые делают работу в полиции ещё более привлекательной. У сотрудников есть возможность получить бесплатное высшее образование в ВУЗах МВД РФ, оплачиваемый проезд в отпуск на территории РФ, бесплатное медицинское обслуживание, в том числе для членов семьи, и многое другое.

Сержант Лышаевская говорит, что, несмотря на небольшое количество женщин в числе сотрудников правоохранительных органов, все они — опытные работники с сильным характером. Глядя на них, Алина может смело сказать, что гордится своей профессией.

По мнению сотрудника полиции, главная трудность службы заключается в том, что женщины и мужчины смотрят по-разному на поставленные задачи. Она также подчеркивает, что наличие женщин в подразделениях делает мужчин более сдержанными, а это положительно влияет на службу.

«Безусловно, моя семья и друзья гордятся выбранной мною профессией, особенно мама. Многие из моих друзей и знакомых тоже решили пойти работать в МВД, именно поэтому хочется пожелать всем удачи, радости и успехов в своих начинаниях, пусть ваши мечты сбываются», — говорит Алина Лышаевская.

Андрей ГОЛУБЬ

Фото: Татьяна Полищук

Сюжеты:
Право знатьПриморский край
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ВладивостокМВДПолицияПравоохранительные органы
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