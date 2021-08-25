Юрий Трутнев и Олег Кожемяко «отдохнули» в детском лагере

Юрий Трутнев и Олег Кожемяко «отдохнули» в детском лагере
Юрий Трутнев и Олег Кожемяко «отдохнули» в детском лагере
Сегодня, 13:06ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
В приморском детском оздоровительном лагере «Юность» прошла встреча полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева с участниками всероссийских конкурсов «Твой Ход» и «Большая перемена». Собравшиеся узнали о перспективах и способах развития Дальнего Востока, задали собственные вопросы.

Во встрече приняли участие глава Приморья Олег Кожемяко и министр образования края Наталья Бондаренко.

Юрий Трутнев рассказал о том, как правительство страны по поручению президента поддерживает и развивает бизнес, создает рабочие места на Дальнем Востоке. Напомнил о грядущем Восточном экономическом форуме, который пройдет, по традиции, на территории кампуса ДВФУ на острове Русский во Владивостоке. Сообщил, что кроме представителей 60 стран ожидается и приезд самого президента России. Разъяснил важность ВЭФ для дальнейшего развития экономики страны.

Также Юрий Трутнев обратил внимание молодежи на программы улучшения жизни дальневосточников, рассказал о «Дальневосточном гектаре» и «Дальневосточной ипотеке».

В конце своей речи полпред раскрыл некоторые планы на ВЭФ и сообщил о намерении властей привлечь в университет лучших лекторов со всего мира.

Участники встречи спрашивали о перспективах для молодежи Дальнего Востока и интересовались, когда регион выйдет в лидеры по качеству образования в один ряд с федеральной и культурной столицами России.

«Уровень жизни каждого человека зависит во многом от того, где он работает, насколько он старается, какой у него уровень образования. Дальнему Востоку нужны активные творческие люди. Надеюсь, что все присутствующие в этом зале: и те, кто помладше, и те, кто постарше, будут помогать нам развивать Дальний Восток», — сообщил Юрий Трутнев в ответ.

Сюжеты:
Приморье
Дальний ВостокПриморьешкольникистудентыЮрий Трутнев
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