В Приморье опять запахло газом

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», «Газпром» в начале июля открыл собственный R&D-центр на острове Русском для реализации проектов группы по добыче углеводородов на шельфе, переработке и сжижению природного газа на Дальнем Востоке. R&D-центр располагается на площадях Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Центр будет заниматься исследованиями в рамках таких проектов, как строительство III технологической линии завода СПГ проекта «Сахалин-2», среднетоннажного завода СПГ в районе Владивостока («Владивосток СПГ»), проектов обустройства и разработки Киринского и Южно-Киринского нефтегазоконденсатных месторождений.