В Приморье опять запахло газом

Экологи, как всегда, против

Экологи, как всегда, против «Газпром» не оставляет планов по строительству в Приморском крае завода «Владивосток СПГ» мощностью 1,5 млн тонн сжиженного природного газа в год. По данным Минэнерго, начало строительства запланировано уже на 2020 год. При этом приморские экологи против размещения производства в бухте Перевозная Хасанского района. Стоимость проекта «Владивосток СПГ» оценивается в $2 млрд. СПГ планируется поставлять в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Ресурсная база поставок - газ Иркутского, Якутского и Сахалинского центров газодобычи. Отметим, что более масштабный проект реализуется у соседей в Хабаровском крае. «Сахалин-1» планирует построить в 2025 году в порту Де-Кастри завод «Дальневосточный СПГ» мощностью 6,2 млн тонн за $4,2 млрд. Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», «Газпром» в начале июля открыл собственный R&D-центр на острове Русском для реализации проектов группы по добыче углеводородов на шельфе, переработке и сжижению природного газа на Дальнем Востоке. R&D-центр располагается на площадях Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Центр будет заниматься исследованиями в рамках таких проектов, как строительство III технологической линии завода СПГ проекта «Сахалин-2», среднетоннажного завода СПГ в районе Владивостока («Владивосток СПГ»), проектов обустройства и разработки Киринского и Южно-Киринского нефтегазоконденсатных месторождений. Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. На фото ПАО «Газпром» газораспределительная станция г. Владивостока

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter