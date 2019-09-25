В Приморье опять запахло газом

В Приморье опять запахло газом

25 сентября 2019, 10:45
Общество
Экологи, как всегда, против

Экологи, как всегда, против

«Газпром» не оставляет планов по строительству в Приморском крае завода «Владивосток СПГ» мощностью 1,5 млн тонн сжиженного природного газа в год. По данным Минэнерго, начало строительства запланировано уже на 2020 год. При этом приморские экологи против размещения производства в бухте Перевозная Хасанского района.

Стоимость проекта «Владивосток СПГ» оценивается в $2 млрд. СПГ планируется поставлять в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Ресурсная база поставок - газ Иркутского, Якутского и Сахалинского центров газодобычи.

Отметим, что более масштабный проект реализуется у соседей в Хабаровском крае. «Сахалин-1» планирует построить в 2025 году в порту Де-Кастри завод «Дальневосточный СПГ» мощностью 6,2 млн тонн за $4,2 млрд.

Как ранее сообщала газета «Золотой Рог», «Газпром» в начале июля открыл собственный R&D-центр на острове Русском для реализации проектов группы по добыче углеводородов на шельфе, переработке и сжижению природного газа на Дальнем Востоке. R&D-центр располагается на площадях Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Центр будет заниматься исследованиями в рамках таких проектов, как строительство III технологической линии завода СПГ проекта «Сахалин-2», среднетоннажного завода СПГ в районе Владивостока («Владивосток СПГ»), проектов обустройства и разработки Киринского и Южно-Киринского нефтегазоконденсатных месторождений.

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

На фото ПАО «Газпром» газораспределительная станция г. Владивостока

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