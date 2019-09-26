Дарькин будет рыбачить в Мурманске

Отметим, что в декабре 2018 года НБАМР учредила в Калининграде сразу три рыбопромысловые компании – «Корвет» (гендиректор Виктор ШМИДТ), «Фрегат» (гендиректор Сергей ЮРТАЕВ) и «Галеон» (гендиректор Александр ОХТЯРОВ).