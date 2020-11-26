К своему 30-летию школа №20 поселка Врангель получила от АО «НЗМУ» в подарок обновленный спортзал

«Если сравнивать то, как здесь было, и как здесь стало – то это совершенно разные залы. Я очень рада за учителей и за ребят, которые будут в нем заниматься. Теперь родители могут отправлять своих детей на физкультуру в полной уверенности, что урок пройдет продуктивно, а главное – безопасно», - сказала она.