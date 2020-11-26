К своему 30-летию школа №20 поселка Врангель получила от АО «НЗМУ» в подарок обновленный спортзал

К своему 30-летию школа №20 поселка Врангель получила от АО «НЗМУ» в подарок обновленный спортзал

Вчера, 17:57
Общество
Photo: АО НЗМУ
АО Находкинский завод минеральных удобрений сделал большой подарок средней школе №20 поселка Врангель к её 30-летнему юбилею. Теперь в учреждении есть современный и обновленный спортивный зал, сообщает «Золотой Рог».

Строители, которые проводили ремонт помещения, не только заделали сквозную трещину в наружной стене спортивного зала, но и обновили систему отопления, светильники, а также новое напольное покрытие, отвечающее всем стандартам качества и безопасности.

Как рассказала начальник управления образования администрации Находкинского городского округа Евгения Мухамадиева, спортзал школы стал очень красивым и заниматься спортом в нем сейчас – одно удовольствие.

«Если сравнивать то, как здесь было, и как здесь стало – то это совершенно разные залы. Я очень рада за учителей и за ребят, которые будут в нем заниматься. Теперь родители могут отправлять своих детей на физкультуру в полной уверенности, что урок пройдет продуктивно, а главное – безопасно», - сказала она.

Однако обновленный спортивный зал – не единственны подарок ко дню рождения школы. АО «НЗМУ» также провело ремонт классов и закупило новое оборудование для них. Уже в этой четверти ученики начнут заниматься с помощью новых технологий.

Отметим, что процесс обновления спортивного зала и учебных классов шел на протяжении 4 месяцев с августа по ноябрь. За все время АО «НЗМУ» на обновление школы потратило порядка 11 миллионов рублей.

По словам исполнительного директора АО «НЗМУ» Виктора Гребенюкова, подобные инвестиции в школьников Находки полностью оправданы.

«Образование детей для нас главный приоритет. Мы считаем, что подрастающее поколение должно обучаться с применением новых технологий и по новым методикам. Наша компания готова вкладывать в развитие ребят, так как это инвестиции в будущее предприятия, так как они после окончания обучения придут к нам на работу», - сказал он.

Совсем скоро учебное оборудование в классах будет установлено и дети смогут заниматься физикой, химией и биологией совершенно по-новому.

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