Жилищные субсидии молодым семьям

Участником подпрограммы может стать проживающая и зарегистрированная на территории Владивостока молодая семья, состоящая в зарегистрированном браке, или неполная молодая семья, состоящая из одного родителя и одного и более детей. Возраст обоих супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении семьи в список претендентов в планируемом году не должен превышать 35 лет.