Жилищные субсидии молодым семьям

Администрация Владивостока выдала 99-ти владивостокским семьям свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». 86 молодых семей уже заключили договоры на приобретение жилья, долевое строительство или возведение дома и получили субсидию. Общая сумма выплаченных средств составила 104,3 млн. рублей. Остальным участникам программы необходимо использовать свое право на приобретение жилья и получение субсидии до конца текущего года. Среди участников программы немало многодетных семей и семей с двумя детьми. Две многодетные семьи приняли решение на средства субсидии построить индивидуальные жилые дома, остальные участники программы приобретают жилье на вторичном рынке или используют выплату в долевом строительстве. Участником подпрограммы может стать проживающая и зарегистрированная на территории Владивостока молодая семья, состоящая в зарегистрированном браке, или неполная молодая семья, состоящая из одного родителя и одного и более детей. Возраст обоих супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия решения о включении семьи в список претендентов в планируемом году не должен превышать 35 лет. Кроме того, семья должна быть признана нуждающейся в улучшении жилой площади, а также иметь достаточные средства, позволяющие получить кредит или оплатить оставшуюся сумму покупки (без учета субсидии). С подробностями для участия в программе можно ознакомиться на сайте администрации Владивостока vlc.ru. Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей» действует во Владивостоке с 2014 года. За это время свои жилищные условия улучшили 720 молодых семей. Общая сумма произведенных социальных выплат составила 706,5 млн. рублей. Светлана СМИРНОВА

