Путевки в детские сады Владивостока выдадут онлайн

Путевки в детские сады Владивостока выдадут онлайн
Путевки в детские сады Владивостока выдадут онлайн
Сегодня, 12:17ОбществоФото: Медиахолдинг1MiПутевки получат преимущественно дети, рождённые в 2018 году
Ежегодная выдача путевок в детские сады начнётся во Владивостоке 17 мая. В администрации краевого центра отметили, что за путёвкой не нужно будет идти — её пришлют в прямо в детский сад, а родителям на электронную почту направят информацию о зачислении ребёнка.

С подробностями выдачи и перечнем льготных категорий можно ознакомиться на сайте.

По словам специалистов управления по работе с муниципальными учреждениями образования, после получения соответствующего уведомления родителям необходимо обратиться в указанный в приглашении детский сад согласно графику приема. При обращении следует иметь при себе следующие документы:

— свидетельство о рождении ребенка;

— свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания) на закрепленной территории;

— документ, подтверждающий льготное (внеочередное, первоочередное) право на получение места ребенку в МДОУ;

— документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя).

Кроме того, по всем вопросам дошкольного образования можно обратиться по телефону или написать на электронную почту специалиста управления.

Ленинский район:

8 (423) 253-47-04, voloshina@vlc.ru, Волошина Елена Ивановна.

Первореченский район:

8 (423) 253-47-04, andreeva@vlc.ru, Андреева Марина Николаевна.

Первомайский район:

8 (423) 253-44-51, parshukova@vlc.ru, Паршукова Наталья Александровна.

Советский район:

8 (423) 253-44-51, bragina@vlc.ru, Брагина Наталья Николаевна.

Фрунзенский район:

8 (423) 253-44-51, fedorova_yn@vlc.ru, Федорова Юлия Николаевна.

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