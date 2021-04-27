Путевки в детские сады Владивостока выдадут онлайн

Ежегодная выдача путевок в детские сады начнётся во Владивостоке 17 мая. В администрации краевого центра отметили, что за путёвкой не нужно будет идти — её пришлют в прямо в детский сад, а родителям на электронную почту направят информацию о зачислении ребёнка.

С подробностями выдачи и перечнем льготных категорий можно ознакомиться на сайте. По словам специалистов управления по работе с муниципальными учреждениями образования, после получения соответствующего уведомления родителям необходимо обратиться в указанный в приглашении детский сад согласно графику приема. При обращении следует иметь при себе следующие документы: — свидетельство о рождении ребенка; — свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства (пребывания) на закрепленной территории; — документ, подтверждающий льготное (внеочередное, первоочередное) право на получение места ребенку в МДОУ; — документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя). Кроме того, по всем вопросам дошкольного образования можно обратиться по телефону или написать на электронную почту специалиста управления. Ленинский район: 8 (423) 253-47-04, voloshina@vlc.ru, Волошина Елена Ивановна. Первореченский район: 8 (423) 253-47-04, andreeva@vlc.ru, Андреева Марина Николаевна. Первомайский район: 8 (423) 253-44-51, parshukova@vlc.ru, Паршукова Наталья Александровна. Советский район: 8 (423) 253-44-51, bragina@vlc.ru, Брагина Наталья Николаевна. Фрунзенский район: 8 (423) 253-44-51, fedorova_yn@vlc.ru, Федорова Юлия Николаевна.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter