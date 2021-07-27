На Google Карты нанесли приморские пункты вакцинации

На Google Карты нанесли приморские пункты вакцинации
На Google Карты нанесли приморские пункты вакцинации
Сегодня, 19:55ОбществоФото: pxhere.com
Теперь узнать где находится ближайший пункт вакцинации в Приморье можно с помощью Google карт. Для этого достаточно ввести запрос: «вакцинация рядом» или «прививка».

Специалисты собрали данные почти о 6 тысячах объектов в больших городах и населенных пунктах страны. Приморье также попало в этот список. Кроме места, где находится ближайший пункт вакцинации, с помощью карт от Google можно узнать время его работы и телефон горячей линии.

Данные были нанесены на карты самого популярного поисковика в мире благодаря совместному проекту Министерства здравоохранения РФ, Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения и АНО «Диалог Регионы».

На сегодняшний день в Приморском крае открыто 149 стационарных и 74 мобильных пункта вакцинации от коронавируса.

«Данные по всей стране собраны специалистами Центров управления регионами (ЦУР). Совместно с региональными Минздравами были верифицированы все объекты, как государственные, так и коммерческие, оказывающие услуги по вакцинации населения. В каждом регионе информация о мобильных пунктах вакцинации регулярно обновляется», — отметил первый заместитель генерального директора АНО «Диалог Регионы» Кирилл Истомин.

Также в сервис добавлено новшество: из карточки пункта вакцинации можно по ссылке перейти на портал вакцина.стопкоронавирус.рф Там можно ознакомиться с официальной информацией о вирусе и получить ответы на популярные вопросы о вакцинации.

По словам и.о. главы ЦУР Приморья Полины Степаненко, одной из главных задач центра является информирование граждан о способах получения услуг от государства.

«Тема вакцинации сейчас одна из актуальных. Важно, чтобы люди вовремя и удобным для них способом получали информацию о возможности привиться. В мире, где все используют гаджеты, добавить данные о пунктах вакцинации на онлайн-карты – верное решение. В случае открытия на территории Приморья новых пунктов сотрудники ЦУР совместно с приморским минздравом будут оперативно передавать информацию в АНО «Диалог Регионы» для обновления карт», - добавила Полина Степаненко.

Для удобства россиян запущен Telegram-бот @Prim_vaccine_bot, который был создан ЦУР Приморского края совместно с Министерством здравоохранения края. С его помощью также можно получить ответы на самые распространенные вопросы.

Напомним, что массовая вакцинация от коронавируса началась в России 18 января. На сегодняшний день более 310 000 приморцев уже сделали прививку от COVID-19.

Сюжеты:
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