ФРДВ профинансирует строительство нового пассажирского терминала на Камчатке

На Камчатке появится новый пассажирский авиатерминал.

Фонд развития Дальнего Востока и Арктики (входит в группу ВЭБ.РФ) направит 5 млрд рублей в виде льготного займа на реализацию проекта, общий объем инвестиций в который составит 14,6 млрд рублей. Терминал, общая площадь которого составит более 47 тыс. кв. м, будет оснащен современным оборудованием, включая 4 телетрапа, и сможет обслуживать 1,5 млн пассажиров в год. На территории аэропорта планируется открыть отель категории четыре звезды на 120 номеров и торгово-офисные помещения. Новая инфраструктура обеспечит дополнительный импульс для привлечения туристов и, следовательно, для увеличения пассажиропотока аэропорта. Пассажиры нового терминала смогут воспользоваться сервисом на качественно новом уровне, что послужит дополнительным стимулом для развития пассажирских авиаперевозок. На Камчатке высокий уровень авиамобильности – более 2 перелетов на человека в год. Авиационное сообщение крайне важно для связи Камчатского края с другими регионами и странами, а также для развития туризма, который может стать одним из драйверов экономического роста региона. Проект реализуется на территории опережающего развития «Камчатка» и включен в государственную программу «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры». У ФРДВ уже есть успешный опыт реализации подобных инфраструктурных проектов. В Хабаровске при участии Фонда и ВЭБ.РФ фактически с нуля за год построен современный пассажирский терминал внутренних воздушных линий принципиально нового уровня с пропускной способностью до 3 млн пассажиров ежегодно. Фонд развития Дальнего Востока и Арктики – государственный институт, созданный для привлечения инвестиций в промышленность и инфраструктуру. Он предоставляет бизнесу долгосрочные льготные кредиты, самостоятельно финансирует важные проекты, а также занимается консультационной поддержкой предпринимателей. С 2015 по 2020 годы фонд инвестировал 63 млрд рублей в 23 проекта общим объемом 740 млрд руб., ежегодно увеличивая объемы инвестиций на 20%. За этот период активы организации выросли более чем в 5 раз – до 81 млрд рублей.

