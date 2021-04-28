Благоустройство 30-го причала начнётся во Владивостоке летом

Стоит отметить, что благоустройство 30-го причала началось с введением в строй нового здания вокзала прибрежных сообщений. Решение об этом было принято в 2020 году на основе поручения губернатора региона. Цель переноса — освободить часть прибрежной территории для свободного доступа граждан.