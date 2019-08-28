Интерпретация права: Тверской райсуд вынес Игорю Пушкареву вердикт не по тем статьям УК РФ?

Вот только адвокаты Пушкарева настаивают в апелляционной жалобе: не все свидетельские показания и экспертные заключения получили соответствующую оценку суда. В частности, суд не стал давать оценку многочисленным свидетельствам номинального характера передачи «Востокцемента» от Игоря Пушкарева к его родственникам. А ведь целый ряд доказательств прямо указывает на то, что Игорь Пушкарев «работая в должности главы города, фактически руководил данным предприятием», «контролировал этот бизнес», а назначенный гендиректором холдинга брат чиновника Андрей «выполнял все его указания, то есть находился в подчиненном… положении». Соответственно, дача и принятие «взяток» при таком положении дел невозможна. В противном случае следует признать, что у Игоря Пушкарева были разные интересы как у мэра и как у де-факто владельца холдинга, так как с точки зрения обвинения он фактически платил сам себе взятки из своего же кармана.