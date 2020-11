Интерпретация права: Тверской райсуд вынес Игорю Пушкареву вердикт не по тем статьям УК РФ?

Мосгорсуд приступает к рассмотрению апелляции на приговор бывшего мэра Владивостока

Мосгорсуд приступает к рассмотрению апелляции на приговор бывшего мэра Владивостока На прошлой неделе в Россию вернулась Юлия Макурина, которая входит в «лондонский список» бизнес-омбудсмена Бориса Титова, сообщает агентство «Право.ру». На родине предпринимательница обвинялась в мошенничестве, скрывалась за рубежом последние 12 лет, а вернулась защищать свои права только после того, как по поручению президента с нее сняли заочный арест. Ранее в Россию приехало несколько других фигурантов указанного списка. Но, кажется, работе по гуманизации судебных процессов над отечественными предпринимателями еще предстоит стать системной. Взятка самому себе 29 августа Мосгорсуд должен рассмотреть апелляционную жалобу адвоката бывшего мэра Владивостока, владельца компании «Востокцемент» Игоря Пушкарева, отмечает «ФедералПресс». В апреле этого года чиновник, который вот уже четвертый год находится в СИЗО «Матросская тишина», был приговорен к 15 годам в колонии строгого режима. Суд первой инстанции посчитал, что подсудимый виновен по трем статьям УК РФ – 290 (получение взятки в особо крупном размере), 285 (злоупотребление должностными полномочиями), 204 (коммерческий подкуп). Между тем, защита Пушкарева убеждена, что бывший градоначальник не совершил деяний, подпадающих под эти нормы, и может быть обвинен только по статье 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности). Но чья позиция – обвинения или адвокатов – более обоснована? И, соответственно, какая сторона имеет больше шансов в апелляции? Насколько можно судить по материалам дела, обвинение основывалось на том, что занявший пост градоначальника Игорь Пушкарев способствовал заключению контрактов между подконтрольной ему группой компаний «Востокцемент» и МУП «Дороги Владивостока», которое направляло средства города на закупку материалов у предприятий холдинга. Вот только адвокаты Пушкарева настаивают в апелляционной жалобе: не все свидетельские показания и экспертные заключения получили соответствующую оценку суда. В частности, суд не стал давать оценку многочисленным свидетельствам номинального характера передачи «Востокцемента» от Игоря Пушкарева к его родственникам. А ведь целый ряд доказательств прямо указывает на то, что Игорь Пушкарев «работая в должности главы города, фактически руководил данным предприятием», «контролировал этот бизнес», а назначенный гендиректором холдинга брат чиновника Андрей «выполнял все его указания, то есть находился в подчиненном… положении». Соответственно, дача и принятие «взяток» при таком положении дел невозможна. В противном случае следует признать, что у Игоря Пушкарева были разные интересы как у мэра и как у де-факто владельца холдинга, так как с точки зрения обвинения он фактически платил сам себе взятки из своего же кармана. «Убыток» в пользу государства Также в жалобе приводятся сведения о том, что эксперты КГУП «Приморский РЦСС», заявившие о «завышенных ценах» в контрактах между муниципальным предприятием и холдингом, пришли к некорректным выводам. На это обратили внимание другие специалисты, к примеру, зампред Комитета Российского Союза Строителей по ценообразованию в строительстве Павел Горячкин и аудиторская компания «Моор Стивенс». Представительница последней Надежда Наумчик сообщила в процессе, что «обогащения [фигурантов уголовного дела] за счет повышения цен не было». А раз так, то приписываемая осужденным схема получения незаконного дохода, очевидно, вообще не существовала. На это также указывает и следующее обстоятельство: в приговоре вообще нет данных, какие суммы были получены братьями Пушкаревыми и Андреем Лушниковым. Зато в материалах дела присутствуют другие цифры. Так, суд был поставлен в известность о том, что «Востокцемент» от сотрудничества с МУПВ понес значительные убытки. Согласно оценке одного из свидетелей, гендиректора по экономике и финансам холдинга Жанны Бевзы, они составили 1,45 млрд. рублей «в результате прощения задолженности муниципальному предприятию в размере 962 миллионов рублей, налогов, уплаченных с этой суммы и других факторов». «С финансовой точки зрения последствия взаимодействия холдинга с МУПВ «Дороги Владивостока» я оцениваю крайне негативно», - сообщила суду менеджер. В то же время, сам Игорь Пушкарев видел в списании задолженности МУП иной смысл. По свидетельским показаниям, он предполагал «политически выиграть», сэкономив городской казне несколько сотен миллионов рублей. Однако суд не принял во внимание данный расчет экс-мэра, предпочтя расценить маневры градоначальника как взяточничество и злоупотребление должностью. Теперь Мосгорсуду предстоит рассмотреть апелляцию адвокатов Пушкарева и определить, что же именно совершил экс-мэр, есть ли в его действиях состав преступления и если да, то по каким статьям он может быть квалифицирован? Павел ЧЕРНЫШОВ, Kp.Ru.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter