Во Владивостоке река Лазурная затопила Шаморовскую трассу

Движение перекрыто. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути для движения

Движение перекрыто. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути для движения Из городского штаба по ликвидации последствий непогоды, обрушившейся на краевой центр в минувший вторник, 27 августа, сообщают, что в эти часы для движения закрыта дорога от Адм. Угрюмова по направлению к бухте Лазурной. Автомобилистов просят выбирать альтернативные пути для движения. На месте дежурят экипажи городской ГИБДД. «Из-за поднятия уровня реки Лазурной и выхода её из русла в настоящее время наблюдается подтопление дороги. ГИБДД ограничила здесь движение автотранспорта», - сообщают специалисты. В управлении дорог и благоустройства Владивостока сообщают, что ответственные службы уже предупреждены о сложившейся ситуации. В ближайшее время спецтехника Примавтодора, обслуживающего данный участок дороги, выйдет для проведения работ по восстановлению.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter