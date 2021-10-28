От выпечки до нового бизнеса: чем занимают себя приморцы во время локдаунов

По всей стране дни 30 октября по 7 ноября объявлены нерабочими. Несмотря на свободное время, приморцы уже строят планы, как его провести. Опыт первого карантина показал, что многие трудно перенесли изоляцию не только финансово и физически, но и морально.

Глава юридического центра «Правозащита» Сергей Клименко увидел в трудностях карантина возможность попробовать себя в новой сфере предпринимательства: «Во время первого локдауна юридический бизнес полностью остановился: суды и госорганы не работали. С теми клиентами, которые у нас находились на обслуживании, мы продолжили работать, но поток существенно уменьшился. Мы с женой освоили новое направление в бизнесе — студию лазерной эпиляции, уже открываем вторую». Грядущие нерабочие дни также не стали для него проблемой: «Буду заниматься стройкой, открытием второй студии. По большому счету для нас ничего не изменится» — подытожил Сергей. Также своим опытом поделился приморский спортсмен, мастер спорта международного класса по русскому жиму Егор Сорокин, который продуктивно провел первую самоизоляцию: «Я отремонтировал квартиру: поменял обои, покрасил потолки и полы. Конечно же, занимался спортом — тренировки важная часть моей жизни. Еще успел поучаствовать в конкурсе ГТО, занял третье место в качании пресса. Помимо этого, принял участие в соревновании по отжиманиям», — поделился Егор моментами из жизни. Основной трудностью для спортсмена были ограничения в тренировках и изоляция от общения с близкими: «Я не мог пойти в зал и потренироваться на всех тренажерах, встретиться с друзьями, родными и близкими. Конечно, это было очень сложно, но мы все понимаем, что это в целях нашей безопасности». Планы на «ковидную» неделю у Егора уже есть: «Я буду читать книги, смотреть интересные фильмы, а также работать онлайн. Ну и куда же без тренировок. Помимо этого, у меня запланирована генеральная уборка дома. Я очень люблю готовить, поэтому не обойдется без выпечки и домашних пельменей». Чем еще можно заняться во время нерабочих дней? Популярный способ скоротать время — посмотреть фильмы или сериалы. Миллионы людей обсуждают корейский сериал «Игра в кальмара», а также с удовольствием делятся впечатлениями о последней части саги про Джеймса Бонда.

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