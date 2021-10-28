От выпечки до нового бизнеса: чем занимают себя приморцы во время локдаунов

Глава юридического центра «Правозащита» Сергей Клименко увидел в трудностях карантина возможность попробовать себя в новой сфере предпринимательства:
«Во время первого локдауна юридический бизнес полностью остановился: суды и госорганы не работали. С теми клиентами, которые у нас находились на обслуживании, мы продолжили работать, но поток существенно уменьшился. Мы с женой освоили новое направление в бизнесе — студию лазерной эпиляции, уже открываем вторую».
Грядущие нерабочие дни также не стали для него проблемой:
«Буду заниматься стройкой, открытием второй студии. По большому счету для нас ничего не изменится» — подытожил Сергей.
Также своим опытом поделился приморский спортсмен, мастер спорта международного класса по русскому жиму Егор Сорокин, который продуктивно провел первую самоизоляцию:
«Я отремонтировал квартиру: поменял обои, покрасил потолки и полы. Конечно же, занимался спортом — тренировки важная часть моей жизни. Еще успел поучаствовать в конкурсе ГТО, занял третье место в качании пресса. Помимо этого, принял участие в соревновании по отжиманиям», — поделился Егор моментами из жизни.
Основной трудностью для спортсмена были ограничения в тренировках и изоляция от общения с близкими:
«Я не мог пойти в зал и потренироваться на всех тренажерах, встретиться с друзьями, родными и близкими. Конечно, это было очень сложно, но мы все понимаем, что это в целях нашей безопасности».
Планы на «ковидную» неделю у Егора уже есть:
«Я буду читать книги, смотреть интересные фильмы, а также работать онлайн. Ну и куда же без тренировок. Помимо этого, у меня запланирована генеральная уборка дома. Я очень люблю готовить, поэтому не обойдется без выпечки и домашних пельменей».
Чем еще можно заняться во время нерабочих дней? Популярный способ скоротать время — посмотреть фильмы или сериалы. Миллионы людей обсуждают корейский сериал «Игра в кальмара», а также с удовольствием делятся впечатлениями о последней части саги про Джеймса Бонда.