Цифровизация в массы: «Ростелеком» подключил к скоростному интернету 954 социально значимых объекта Приморья

«За три года реализации национальной программы “Цифровая экономика” “Ростелеком” провел работы в 25 районах Приморского края, в том числе и в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах. Одним из самых сложных этапов работ стало строительство ВОЛС в 2020 году к поселку Восток, который расположен в 480 км километрах от Владивостока. Это самый северный объект на территории Приморья, подключенный к инфраструктуре “Ростелекома”. После исполнения нацпрограммы жителям сотен деревень и сёл стали доступны возможности как государственных, так и медицинских онлайн-услуг», — отметил вице-президент — директор макрорегионального филиала «Дальний Восток» ПАО «Ростелеком» Андрей Карташов.