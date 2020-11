Проект театрально-музейного комплекса во Владивостоке вызывает очень много вопросов

Недостаточно парковок, нет удобных подъездов, кроме того, проектировщики не учли особенности главной сопки Владивостока

Недостаточно парковок, нет удобных подъездов, кроме того, проектировщики не учли особенности главной сопки Владивостока Градостроительный совет Приморского края оперативно рассмотрел проект музейно-театрального комплекса фонда «Национальное культурное наследие», который предполагается построить во Владивостоке на месте бывшего комплекса ДВФУ в районе фуникулера. В пределах получаса прозвучал доклад по проекту, и примерно столько же времени заняло его обсуждение. В целом проект членами градосовета был воспринят положительно, но получил и ряд принципиальных замечаний. В частности как определенный недостаток было воспринято то, что в проекте отсутствует желательное решение по объемному эксплуатируемому подземному пространству. С другой стороны, есть вопросы по недостаточности парковочного пространства, не просматриваются удобные подъезды и конечное решение по транспортной схеме. Фасадные раскрытия комплекса на все стороны света практически не учитывают ветрового режима, характерного для вершины сопки Орлиное гнездо. Несколько непонятным для членов градосовета показалось и композиционное решение комплекса, ориентированного в восточном направлении – в сторону автокольца на фуникулере. Притом, что более логичной представлялась ориентация «парадной» части комплекса в направлении входа в бухту Золотой Рог и на центр города. Однако в будущем с этих направлений, видимо, можно будет наблюдать «торцовые» части комплекса. Впрочем, и ранее на центр был обращен глухой торец здания, который как-то скрашивала реклама банка. Судя по позиции представителя заказчика на градосовете, фонд «Национальное культурное наследие» проект устраивает. То есть какие-то принципиальные замечания и изменения вряд ли будут приняты. Предполагается, что проект будет выносится на обсуждение горожан, но когда, где и насколько оно всем будет доступно, об этом пока не сообщалось. Известно, что воплощать проект музейно-театрального комплекса в районе Аксаковского переулка во Владивостоке будет компания «Стройтрансгаз» Геннадия ТИМЧЕНКО, а завершить строительство, оцениваемое вместе с театральным комплексом на острове Русском в 30 миллиардов рублей, предполагается в конце 2023 года. Фото макета из сети Интернет. Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

