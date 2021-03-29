Туристическое лицо Владивостока освободят от кафе и беседок

Вернуть бухте Лазурной привлекательный вид: восстановить пешеходную дорожку вдоль пляжей, избавить побережье от загромождений беседок и построек — эту тему обсудили на совещании о развитии и благоустройстве территорий Владивостока, которое прошло под руководством главы города.

«В последние годы использование прибрежной зоны предпринимателями вызывает немало вопросов. Внешний вид многих шашлычных не соответствует современным критериям, стоят они на расстоянии без учета норм противопожарной безопасности. Но самое главное, за пешеходной дорожкой, прямо на песке бизнес возвел множество строений, которые занимают место и полностью закрывают обзор и возможность смотреть на море. Для того чтобы вернуть территории туристическую привлекательность, мы установили публичный сервитут вдоль всех пляжей и пешеходной дорожки», — заявил мэр Владивостока Олег Гуменюк. Проекты благоустройства территорий в районе второго и третьего пляжей представили директор ООО «Альтар» Станислав Примаченко и директор ЗАО «Приморсктурист» Дмитрий Смирнов. Первоочередные работы — очистка береговой линии от строительного мусора, так как тайфун Майсак разрушил множество павильонов и беседок в сентябре 2020 года. Специалисты планируют демонтировать остатки конструкций и просеять песок на пляже. После уборки рабочие приступят к благоустройству территории: пешеходную дорожку из брусчатки полностью восстановят, построят на песке в районе третьего пляжа несколько деревянных террас для отдыхающих, обеспечат свободный доступ береговой черте и морю. Кафе и беседки возводить не будут. В 2022 году на территории реконструируют кафе, которые расположены рядом с дорогой — в данный момент разрабатывается проект. Аналогичные лёгкие конструкции предложили обустроить в районе второго пляжа. Контролировать соблюдение всех норм использования прибрежной территории будут специалисты администрации Владивостока, Роспотребнадзора и других надзорных органов. «Бухта Лазурная — туристическое лицо Владивостока, поэтому мы совместно с бизнесом заинтересованы, чтобы эта территория развивалась успешно и по современным стандартам», — заключил глава приморской столицы.

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