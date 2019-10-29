Во Владивостоке появится новый спортивный комплекс

«Министерству спорта Российской Федерации разработать совместно с министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики и представить предложения по созданию в субъектах Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, спортивных площадок для экстремальных видов спорта, а также по строительству в г. Владивостоке соответствующего международным стандартам спортивного комплекса для проведения российских и международных соревнований по экстремальным видам спорта», - говорится в перечне поручений по итогам встречи.