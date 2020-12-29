Поздравление председателя ЗСПК Александра Ивановича Ролика с наступающим Новым годом

С приходом этих светлых праздников мы всегда связываем надежды на лучшее. В непростой уходящий год мы начали больше ценить семейные традиции, дружбу, поддержку коллег. Он напомнил нам, насколько важна человечность, отзывчивость, душевность. Эти качества, которые испокон веков были присущи нашему народу, сейчас стали вновь востребованы.