Поздравление председателя ЗСПК Александра Ивановича Ролика с наступающим Новым годом

От имени депутатов Законодательного Собрания Приморского края и себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом и Рождеством!

С приходом этих светлых праздников мы всегда связываем надежды на лучшее. В непростой уходящий год мы начали больше ценить семейные традиции, дружбу, поддержку коллег. Он напомнил нам, насколько важна человечность, отзывчивость, душевность. Эти качества, которые испокон веков были присущи нашему народу, сейчас стали вновь востребованы. Уходящий год был для нас во многом юбилейным: 75 лет Великой Победы и окончания Второй мировой войны, 160 лет Владивостоку. Свои юбилеи отметили городская дума и краевое Законодательное Собрание. Историческая память и преемственность важны для развития любого государства. Несмотря на сложную экономическую обстановку, приоритетами в работе приморского парламента по-прежнему остаются вопросы здравоохранения, образования, социальной поддержки. Совместно с Губернатором и Правительством края при формировании краевого бюджета на будущий год нам удалось сохранить все социальные статьи. В наступающем году нам предстоит серьезная работа. Верю, что совместными усилиями мы справимся со всеми испытаниями. Пусть исполнится все, что вы наметили, загадали, задумали. Пусть осуществятся все ваши добрые начинания. Ведь из маленьких успехов каждого складываются наша общая жизнь, судьба родного края и всей страны. С Новым годом, дорогие земляки! С новым счастьем!

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter