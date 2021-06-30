Сельскую молодежь Приморья обучат работе на современной технике

Губернатор отметил высокое качество работы семеноводческого хозяйства. Глава Приморья акцентировал, что в краю не хватает собственного товарного картофеля. Чтобы решить проблему нужно им засеять еще не менее двух тысяч гектар и дальше развивать это направление.