Доля просроченных микрозаймов в Приморье продолжает снижаться

В общем объёме займов 94% составили потребительские микрозаймы. Однако по сравнению с первой половиной 2018 года этот показатель снизился на два процентных пункта. Сумма выдач выросла на 14% и приблизилась к 675 млн рублей. Объём займов малому и среднему бизнесу вырос в два раза и составил более 46 млн рублей.